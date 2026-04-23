Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 10:23h.

El Celta ha caído de los puestos europeos en detrimento del Getafe

Claudio Giráldez: "Hemos sido el Celta que nos gusta"

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VigoEl Celta de Vigo cayó en el Camp Nou con un solitario gol de Lamine Yamal desde el punto de penalti, acción en la que terminó lesionado. Es la cuarta derrota consecutiva de los de Claudio Giráldez, que han llegado muy castigados al final de temporada. Por delante quedan seis partidos para enderezar el rumbo y pelear una plaza en competición europea. A pesar de caer ante el FC Barcelona la imagen de los celestes ha sido mejor que en anteriores duelos. De ahí que Fer López se muestre convencido de que esta mala racha terminará.

Del partido en el Camp Nou el centrocampista subrayó que "en la primera parte estuvimos bien, tuvimos ocasiones empezamos muy bien el partido. Ellos el único tiro a puerta que hicieron fue, el de Roony al final, fue el penalti y el gol". Reconoce Fer López que "estos partidos se deciden en las áreas, sabemos que tienen mucha calidad, que pueden desequilibrar el partido en un momento".

De la segunda parte explicó que "nos ha costado más porque hemos estado mucho más en bloque bajo, no podíamos salir con tanta facilidad pero es un partido muy serio del equipo". "Nos vamos de vacío pero estoy contento con el trabajo de todos, estoy seguro que si seguimos así vamos a sacar esto adelante", agregó el canterano.

Fer López también recordó que el equipo se lanzó en los últimos minutos a por el empate en el Camp Nou: "Hemos pegado al final un subidón, ellos habían hecho los cambios por lesión y agotaron las ventanas muy pronto. Eso nos vino bien para dar un punto más. Es verdad que hemos pasado los últimos minutos en su área, no ha entrado pero estar contentos con el trabajo".

A pesar de la mejoría del juego del equipo el Celta regresará este jueves de vacío a Vigo. Aún así la lectura de Fer López es positiva: "No nos conformamos con esto, es una derrota. No estamos contentos pero sí orgulloso por mis compañeros por el trabajo que han hecho y estoy seguro que la racha mala se va a acabar seguro".

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También quiso dar las gracias al celtismo por su apoyo en cada partido: "En campos como este, con tanta gente, que se siga escuchando. es un privilegio. Una afición así que nos acompaña a todos lados y también en Balaidos cómo aprietan". Confiesa Fer López que "nos gustaría regalarles mejores resultados pero ahora mismo no están saliendo las cosas como queremos pero estamos seguros de que va a cambiar todo".