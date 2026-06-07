Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 18:26h.

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Luis de la Fuente ha cambiado poco dentro de la convocatoria de la Selección Española para el Mundial 2026 con respecto a los campeones de la Eurocopa de 2024 aunque una de las novedades más comentadas es la presencia de Gavi, ya habiendo dejado atrás su dos graves lesiones de rodilla. La presencia del jugador del Barça ha levantado polémica entre los aficionados y el pisotón sobre Rodri en el último entrenamiento fruto de su intensidad habitual le ha vuelto a poner en el foco. Sin embargo, Mati Prats, en ElDesmarque de Cuatro, ha reflexionado sobre el sevillano y cómo "hay que quererle" para la cita dentro de la división de opiniones que suele generar.