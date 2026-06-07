La dura entrada de Gavi a Rodri que asustó a Luis de la Fuente y toda la Selección Española

Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 15:29h.

Las reacciones a una acción que quedó en un susto

Lamine Yamal y Nico Williams, cara y cruz para el España-Cabo Verde con respuesta del Barça

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El primer entrenamiento de la Selección Española en Chattanooga, la que será su sede durante las próximas semanas de disputa del Mundial, ha arrancado con un tremendo susto tras una dura entrada de Gavi a Rodri Hernández. El jugador del Barça, que siempre ha destacado por su agresividad e ímpetu para ir a todos los balones, pisó al capitán y este comenzó a retorcerse de dolor en el suelo ante la preocupación de los allí presentes. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver las reacciones de Luis de la Fuente y todos los integrantes de la convocatoria española hasta que todo se quedó en un susto.