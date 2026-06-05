Pablo Sánchez 05 JUN 2026 - 11:11h.

La RFEF limita las cesiones de jugadores en el fútbol español: reglas, excepciones y límites entre clubes

Destacó el buen estado del césped

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España disputó el pasado jueves, ante Iraq, el último duelo en suelo español antes de cruzar el charco para el Mundial de Estados Unidos, México y Canada. El combinado nacional igualó a un tanto en Riazor frente a una selección muy inferior a la de Luis de la Fuente en un duelo que sirvió para darle minutos a los jugadores que vinieron de refuerzo y a aquellos menos habituales. Tras el partido, el míster analizó el encuentro y dejó unas bonitas palabras al Deportivo y a su afición.

Luis de la Fuente no pasó por alto el ascenso del Dépor a la hora de dar las gracias por el trato recibido en Riazor y en A Coruña. España sintió el calor de la gente antes de emprender su camino al Mundial y el seleccionador quiso destacar el gran papel del equipo herculino para lograr el ascenso a LALIGA EA SPORTS. "Gracias a Riazor por el recibimiento y la despedida. Nos hacía ilusión jugar este partido por ser el último y por lo que significaba tras el ascenso del Deportivo", comentó en rueda de prensa.

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El temor del césped

Una de las grandes incógnitas en los días previos al encuentro tenía que ver con el estado del terreno de juego. La celebración de la afición, con posterior invasión de campo, provocó desperfectos en el césped y en otras zonas del terreno de juego que pusieron en jaque el encuentro. Sin embargo, el gran trabajo de los operarios consiguió recuperar el tapete para que estuviera en óptimas condiciones.

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Luis de la Fuente también destacó el trabajo realizado para recuperar el césped y evitar así riesgo de lesiones en el amistoso frente a Iraq. "En condiciones extraordinarias", expresó el seleccionador al referirse a este tema.