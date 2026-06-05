Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 08:50h.

La norma afectará desde a primeros equipos a filiales e incluso juveniles con contrato profesional

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La Real Federación Española de Fútbol ha limitado el número de cesiones en el fútbol español. Una norma que se anunció el pasado 6 de noviembre del 2025, en el artículo 81 del Reglamento de Competiciones, y cuya entrada en vigor para la temporada 2026/27 se avisó en la circular 34 del pasado 12 de noviembre. Esta modificación del reglamento restringe el número máximo de jugadores que pueden entrar y salir a préstamo en los clubes españoles, siempre teniendo en cuenta las fichas profesionales. Es decir, que esta norma entra seguro en primeros equipos y filiales, así como en juveniles en muchos casos, ya que los clubes suelen ofrecer contrato profesional a los jugadores jóvenes a partir de los 16 años para evitar su fuga a otros equipos.

De este modo, se establece en seis salidas y seis llegadas el número total de operaciones en forma de cesión. Sin embargo, existen excepciones que pueden elevar ese número. Las analizamos.

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Y es que los jugadores formados durante tres años en un mismo club entre los 15 y los 21 años (los que la FIFA llama club-trained players), y que tengan menos de 21 años (que la cesión se produzca antes del final de la temporada en la que el jugador cumple 21), no contabilizarían su cesión dentro de esas seis salidas. Es decir, no vale si el jugador estuvo tres o más años hasta la categoría cadete, tiene que haber jugado tres temporadas en tu club entre los 15 y los 21, no necesariamente seguidos esos tres años, para que esa cesión no compute en el límite.

El límite de las cesiones de la RFEF para frenar la multipropiedad y los clubes satélite

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Del mismo modo, un club no puede tener a más de tres cedidos procedentes del mismo club, ni ceder a más de tres jugadores al mismo equipo. En esta norma no se aplicarían las excepciones anteriormente expuestas. Estos préstamos contabilizan siempre que se den al mismo club, aunque cumplan los requisitos anteriormente descritos. O, mejor dicho, funcionan como límites paralelos. Es decir, puedes ceder tres jugadores al mismo club, y que estos tres no contabilicen en el límite de seis cesiones salientes porque cumplan las condiciones previamente expuestas.

Con esta última limitación se intenta poner un límite a la multipropiedad y a los clubes satélite, ya que esto también funciona a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso del Girona FC, club que pertenece al City Group, no podría tener más de tres jugadores en préstamo por parte del Manchester City. El pasado curso, mismamente, fueron solo dos, Vitor Reis y Claudio Echeverri.

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Por último, según informa la Cadena COPE, este límite funciona de manera independiente al de la FIFA, por lo que se sumarían las cesiones. Es decir, que, según la citada información, se podrían producir 12 cesiones entrantes (seis procedentes de equipos nacionales y seis, de internacionales) y doce cesiones salientes (seis a equipos españoles y seis a equipos internacionales).