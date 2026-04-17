Andrea Esteban 17 ABR 2026 - 17:05h.

Mónaco, Oporto y Stuttgart ya han preguntado por él

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El futuro de Roony Bardghji empieza a agitarse en el FC Barcelona. El extremo sueco, una de las grandes apuestas de futuro del club, ha llamado la atención en el mercado ante su falta de minutos y ya cuenta con varias ofertas. La decisión, tanto del jugador como del club, llegará antes del Mundial.

Talento sin minutos y primeras dudas

Bardghji aterrizó en el Barça como un fichaje estratégico a largo plazo, pero su progresión se ha frenado por la falta de oportunidades. Con apenas 616 minutos esta temporada, su protagonismo ha sido muy limitado, especialmente en el tramo decisivo del curso.

El principal obstáculo tiene nombre propio: Lamine Yamal. El canterano lo juega prácticamente todo en su posición, dejando al sueco sin espacio en las rotaciones.

La situación ha empezado a generar frustración en el jugador, que ya dejó caer con su selección que esperaba tener más protagonismo. Además, su falta de minutos le ha pasado factura incluso a nivel internacional, quedándose fuera en momentos clave con Suecia.

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Ofertas sobre la mesa y decisión inminente

El mercado no ha tardado en reaccionar. Clubes como el AS Monaco, el FC Porto o el VfB Stuttgart ya han preguntado por su situación, tanto en forma de cesión como de traspaso.

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En el Barça, sin embargo, la postura es clara: confían plenamente en Bardghji y le consideran un jugador válido para la plantilla. Su bajo impacto en el límite salarial y su proyección juegan a su favor.

La clave estará en el propio futbolista. Quiere triunfar en el Camp Nou, pero también necesita minutos para crecer. El club está abierto a una cesión si así lo pide, pero no contempla una venta definitiva.

El desenlace llegará pronto. Antes del Mundial, Barça y jugador se sentarán para decidir si el talento sueco sigue esperando su oportunidad… o sale a buscarla fuera.