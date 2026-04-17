Toni Kroos carga contra el estilo del Barça y se atreve a pronosticar lo que pasará con el Atleti en Champions

Saray Calzada 17 ABR 2026 - 14:26h.

Toni Kroos ha analizado la eliminatoria entre el Atleti y el FC Barcelona

Las claves de la charla de Ancelotti en el descanso de la decimoquinta: del liderazgo de Kroos a la consulta del italiano sobre el sistema

Compartir







En el Real Madrid echan mucho de menos a Toni Kroos desde que se fue del Real Madrid. Tras su marcha el centro del campo no ha sido el mismo y a día de hoy sigue sin haber un jugador que haya podido estar cerca de su altura. El alemán está dedicado a su academia de fútbol y también sigue la actualidad y la comenta desde su canal de YouTube, 'Luppen TV'. Ahí habló de la eliminatoria entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Le preguntaban quién quería que pasara y no pudo ser más sincero. “¿No podían perder los dos? Por los 10 años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar. No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen”.

PUEDE INTERESARTE Comunicado oficial del Barcelona contra el arbitraje ante el Atlético y nueva queja ante la UEFA

Tras esto, Kroos se pudo a analizar el encuentro. "Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil. El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales”.

Para el alemán la clave no solo estuvo aquí, sino en cómo juega el Barça y las deficiencias en defensa. “Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero. La defensa del Barça está muy expuesta. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atleti. Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions”.

Toni Kroos y las opciones del Atleti en Champions

El Atlético de Madrid es el único equipo que actualmente sigue en la competición europea y se enfrentará al Arsenal para intentar estar en la final. Toni Kroos cree que el equipo rojiblanco no tiene opciones de alzarse con el título.

“Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos”.