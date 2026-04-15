Redacción ElDesmarque Madrid, 15 ABR 2026 - 14:02h.

La mujer y el hermano de Antoine Griezmann se han acordado de los aficionados del FC Barcelona después de que estos ensuciaran su placa

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El Atlético de Madrid pasó a semifinales de la Champions League pese a perder el partido de vuelta frente al FC Barcelona por 1 gol a 2 y Antoine Griezmann volvió a ser uno de los protagonistas. El conjunto rojiblanco aprovechó la ventaja de 0-2 obtenida en el partido de ida y, aunque fue un encuentro con polémica y quejas culés, los de Diego Pablo Simeone nunca estuvieron por detrás en la eliminatoria y han avanzado a la siguiente ronda. Griezmann, ex jugador del Barcelona, fue uno de los nombres de la noche ya que realizó un gran partido. En la previa, algunos aficionados culés se acordaron de él y ensuciaron su placa del paseo de leyendas del Estadio Riyadh Metropolitano. La familia del francés, una vez finalizado el encuentro, respondieron a los hinchas culés por redes sociales con un post y una historia de Instagram.

La mujer y el hermano de Antoine Griezmann se acuerdan de los aficionados del FC Barcelona en Instagram

Erika Choperena, mujer de Antoine Griezmann y Theo Griezmann, hermano del jugador del Atlético de Madrid se han acordado de los aficionados del FC Barcelona que vandalizaron su placa en la previa del encuentro que enfrentaba al conjunto rojiblanco contra el equipo blaugrana en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Atlético, pese a perder el partido, avanzó a semifinales gracias al 0-2 de la ida y la familia del francés no ha dudado en responder a los hinchas del Barça. Lo han hecho a través de Instagram al ritmo de la canción "Y qué fue?" de Don Miguelo. Primero con una publicación del hermano con esa canción de fondo donde se ve la placa con una colilla, un chicle pegado, dos envoltorios de bocadillos y una pegatina del escudo del Barcelona y después con una historia de la mujer 'reposteando' esa imagen.

La eliminatoria de Antoine Griezmann frente al FC Barcelona

Antoine Griezmann volvió a ser diferencial. El francés está viviendo su última temporada con el Atlético de Madrid después de que se oficializara su fichaje por el Orlando City de la MLS hace unas semanas, pero el rendimiento del de Mâcon no ha dejado de mejorar desde el anuncio. El máximo goleador de la historia del Atlético fue el jugador más importante durante la primera parte del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, donde los colchoneros se fueron al descanso con un 4-0 a favor. En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, también frente al Barça, Griezmann fue uno de los mejores del equipo rojiblanco. Fue quien dio el 'key pass' a Marcos Llorente, que posteriormente asistiría a Ademola Lookman en el primer y único gol del Atlético en el encuentro. El francés ha tenido un papel determinante en la eliminatoria y en el pase a semifinales de los de Diego Pablo Simeone ya que ha sabido detectar, en la ida y en la vuelta, los espacios entre centrales y centrocampistas del Barcelona y en casi todas las ocasiones que recibía en esa zona, elegir el pase correcto. Por delante, queda una final de la Copa del Rey, que seguro que será especial para el de Mâcon ya que es contra la Real Sociedad y el sueño de la Champions League, donde el Atlético espera en semifinales a Arsenal o Sporting de Lisboa.