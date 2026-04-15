Saray Calzada 15 ABR 2026 - 09:49h.

Gonzalo Miró fue muy críticos con los resultados del Atleti en LALIGA a pesar de lo conseguido en las otras dos competiciones

El Atlético de Madrid le 'roba' 15 millones de euros al Barça tras la eliminación en Champions League

Compartir







El Atlético de Madrid ya está en las semifinales de la Champions tras eliminar al FC Barcelona. Los rojiblancos están vivos en dos competiciones gracias a que han eliminado en dos ocasiones al equipo culé. La primera fue en Copa del Rey que les permitió llegar a la final y ahora en los cuartos de la competición europea. A pesar de eso hay algunos que han criticado al rendimiento del equipo rojiblanco. Gonzalo Miró lo ha hecho en 'El Partidazo de COPE'.

El tertuliano ve aceptable estos dos resultados, pero hay uno que no puede entender. "Has eliminado al Barça en Copa del Rey y en Champions, pero en LALIGA estás a 22 puntos. ¿Te parece normal? Cuando de repente estás a 12 puntos en noviembre pues habrá que criticarlo. No pasa nada", decía Miró en el programa de radio.

El Atleti ya hace varias jornadas que dejó de tener opciones de título, pero en las eliminatorias directas, sobre todo en la ida de la Copa del Rey contra el Barça demostró que se habían preparado a conciencia. El Cholo Simeone parece tener la medida tomada a los azulgranas ya que no es la primera vez que los eliminan en Champions ni en la competición copera.

Simeone y la comunión con la afición

Simeone se mostraba muy emocionado tras conseguir pasar a las semifinales de la Champions. “Llevo 14 años en el club y no dejo de emocionarme”. “A los jugadores en el vestuario les he dicho gracias, gracias y gracias. Qué bueno jugar una semifinal de Champions. Iremos con toda la ilusión y toda la fe. Iremos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años”.

El factor campo fue determinante para que el Atleti tuviera empuje en minutos delicados y el entrenador se lo agradeció al término del encuentro. “Hay una linda conexión con nuestra gente, que siempre nos apoya y que es muy importante para nosotros y para intimidar un poquito al contrario. Venimos soñando en grande desde hace mucho. Queríamos pasar esta fase. Nunca dejamos de soñar. Somos fieles a nuestros sueños. En este grupo tan sano y que se esfuerza tanto, estamos para darles alegrías a la gente”