Diego Páez de Roque 15 ABR 2026 - 07:56h.

Juan Musso habló con los medios de comunicación tras el partido

Simeone corta la celebración del Atlético en el vestuario y Griezmann pide "una cervecita bien fría"

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Juan Musso fue uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria de Champions League contra el Barcelona. Anoche, en el Metropolitano, el guardameta argentino realizó varias intervenciones de mucho éxito para evitar que el conjunto culé le diese la vuelta al resultado de la ida.

El equipo rojiblanco celebró el pase a las semifinales de la Champions League 9 años después por todo lo alto. Los jugadores, una vez abandonaron el terreno de juego, volvieron a saltar al césped del Metropolitano para celebrar con sus aficionados que aguantaron en la grada. Además, tenían reservado para los futbolistas un último aliento antes de la final de la Copa del Rey.

El Barça protagonizó la otra cara de la eliminatoria. Muchos de los jugadores culés que hablaron ante los medios de comunicación reconocieron que estos partidos sirven como aprendizaje, pues son un equipo muy joven y con mucha trayectoria por delante. Sin embargo, otros volvieron a quejarse del árbitro, como ya hicieron en la ida, y definieron el partido como un robo.

Concretamente, Raphinha, que ni siquiera jugó, mencionó que "el arbitraje tuvo muchos problemas, es increíble las decisiones que tomaron" y que para él había sido "un partido robado".

Juan Musso contesta al "partido robado" de Raphinha

Estas palabras tuvieron mucho impacto en zona mixta. Cuando Juan Musso pasó por delante de los medios de comunicación le preguntaron acerca de las declaraciones de Raphinha, y el guardameta no se cortó.

"¿Cómo robo? Parece que hubieron tres penaltis y cuatro rojas. No se puede hablar de robo. Entiendo que lo que diga Raphinha o cualquiera, es la opinión de cada uno y la respeto. No pongamos la eliminatoria como que fue un robo porque no fue así. Lo ganamos dentro de la cancha. Último hombre en el fútbol es roja. Hablar de robo es una locura", contestó.

El portero también fue preguntado por la otra polémica del encuentro en la que se vio envuelto como fue el choque con Fermín López con el que el culé quedó sangrando. "Me dolió. En el momento de cabecear sigue, el mío es ocupar lo máximo que se puede y se choca con mi pie", mencionó Juan Musso, algo sorprendido de que la primera pregunta nada más llegar a zona mixta fuese esa.

Puedes ver las declaraciones de Juan Musso en zona mixta en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

Juan Musso también quiso dedicar unas palabras a la afición colchonera tras el encuentro. "Hay una linda conexión entre nosotros y nuestra gente. Siempre nos apoya y es muy importante para todos. Ayuda a asustar un poquito a los contrarios".

Frente a lo que el Atlético de Madrid tiene por delante en Champions League, el argentino reconoció que "soñamos en grande desde hace mucho". "Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo. La fuerza máxima que tiene este grupo es que nunca deja de soñar. Es fiel a su objetivo. Nos merecemos grandes cosas. Vamos a dar lo mejor para darle una alegría a nuestra gente".