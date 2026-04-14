Nueve años después, el equipo rojiblanco vuelve a semifinales

Mateu Lahoz explica por qué el VAR obvió la acción entre Musso y Fermín: "Es parte del fútbol"

Compartir







La primera derrota del Atlético de Madrid en casa en la Champions League desde que Diego Pablo Simeone llegó al banquillo rojiblanco. Bendito día aquel. Bendita derrota esta. Ante el FC Barcelona, en superioridad numérica, levantando un muro, sufriendo lo indecible. A la media hora estaba la eliminatoria igualada. Pero no se escapó. Nueve años después, el Atlético vuelve a unas semifinales.

Lenglet, Musso y tres goles en media hora

La alineación de Simeone ya hacía presagiar que podían pasar cositas. Con Pubill sancionado y Hancko y Giménez lesionados, el Cholo formó en defensa con Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet y Ruggeri. Detrás suya, un Musso que ganó la batalla por la titularidad a Oblak (¿cambio de ciclo?) y justificó el por qué: fue el mejor del Atlético. Y con diferencia.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Atlético ante el Barcelona en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

A los 33 segundos, el meta sacó una gran mano abajo a Lamine tras una buena jugada individual. A los 4', Lenglet regaló un balón imperdonable y Lamine, a pase de Ferran, anotó el 0-1. Musso evitó el segundo a Olmo y Ferran Torres puso el 0-2 a los 24' tras un pase de Olmo que se coló entre Le Normand y Lenglet, muy blando de nuevo el francés. Apenas 30 segundos después, el central galo regaló otra pelota imperdonable que acabó con otro paradón de Musso a Fermín, golpeado en la cara por el pie del argentino. Lo de Clément era una tragedia y el Barça olía la sangre circulando por dentro y filtrando entre líneas.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Barcelona ante el Atlético de Madrid: notas de la eliminación de Champions en el Metropolitano

El Atleti había amenazado con pistolas de fogueo, pero encontró premio a la media hora. Griezmann rompió líneas desde la medular, Llorente rompió al espacio, Lookman llegó al segundo palo y puso el 1-2. Se calmaron a partir de ahí las aguas, pero todavía hubo tiempo de que Musso sacara otro mano a mano a Ferran para evitar el tercero antes del descanso. 49 minutos de vértigo, goles e infartos en las gradas. Y lo mejor (o lo peor) estaba por venir.

PUEDE INTERESARTE Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

El muro de Musso, la roja a Eric García

La segunda mitad tuvo un ritmo más pausado, ningún gol, más latidos en el corazón. Lookman rozó el segundo antes de que el Barça empezara a monopolizar la pelota. Musso volvió a sacar otra mano abajo a Ferran y el VAR anuló el 1-3 al valenciano por fuera de juego tras una buena intercepción de Lenglet a Gavi. Una buena al menos del francés.

Lamine Yamal volvía loca a la defensa y el tercero parecía cuestión de tiempo, pero el Atleti resistió. Simeone ganó a Flick en la batalla de los cambios, Joan García evitó la sentencia con un buen pie ante Le Normand tras un saque de banda y Eric García vio la roja directa, VAR mediante, tras derribar a Sorloth como último hombre.

Quedaban 10' más 8 de añadido por entonces. Y el descuento fue un suplicio para el corazón rojiblanco, con Araujo rematando de delantero. Pero aguantó. Perdió, pero ganó. Tres eliminatorias ante el Barça en Europa y tres triunfos. Dos esta temporada y dos triunfos. Y ahora, la final de la Copa del Rey. Casi nada.