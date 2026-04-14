Simeone apuesta por Musso en portería y Flick apuesta por Ferran Torres

Los apercibidos de Atlético y Barcelona

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Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona disputan este martes el tercero de sus tres enfrentamientos casi consecutivos. Y probablemente el más importante. El cuadro rojiblanco intentará hacer bueno el 0-2 del partido de ida en el Camp Nou, mientras que el equipo azulgrana buscará una remontada que le meta en semifinales de la Champions League por segundo año consecutivo.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Diego Pablo Simeone apuesta por Juan Musso bajo palos. Pese a que Oblak ya ha entrado en la convocatoria, el técnico mantiene a su compatriota en un once marcado por las bajas de Giménez, Barrios y Hancko por lesión y Pubill por sanción. Así pues, la línea defensiva es casi inédita, con Nahuel, Le Normand, Lenglet y Ruggeri, mientras que Llorente acompaña a Koke en la sala de máquinas.

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El Atlético sale de inicio con Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

El banquillo rojiblanco está formado por Oblak, Esquivel, Dani Martínez, Boñar, Julio Díaz, Mendoza, Johnny Cardoso, Baena, Obed Vargas, Nico González, Sorloth y Almada.

Once del FC Barcelona: bajas y novedades

En cuanto a Hansi Flick, la gran novedad es que apuesta por Ferran Torres como referencia ofensiva tras su doblete en el derbi del pasado fin de semana, por lo que Lewandowski arranca en el banquillo. El técnico no puede contar con Christensen ni Raphinha por lesión ni con Cubarsí por sanción. Además, Marc Bernal se ha quedado fuera de la lista a última hora.

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El Barça sale de inicio con Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Dani Olmo; y Ferran Torres.

El banquillo blaugrana está formado por Szczesny Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casadó, Frenkie de Jong, Roony, Kochen, Cortés, Xavi Espart y Tommy.