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Apercibidos de Atlético de Madrid y Barcelona hoy en la vuelta de Champions League para semifinales

Lamine Yamal, en el Barcelona-Atlético
Lamine Yamal, en el Barcelona-Atlético. Cordón Press
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El Atlético de Madrid y el Barcelona se ven las caras esta noche, a las 21.00 horas, en el duelo correspondiente a la vuelta de cuartos de final de Champions League en el Metropolitano. Los goles de Julián Álvarez, que marcó de falta directa en la acción posterior a la roja de Cubarsí, y Sorloth, en el segundo tiempo, acabaron con la resistencia del cuadro culé, y decantó la eliminatoria para el cuadro rojiblanco. Los de Flick llegan a la cita con la esperanza de darle la vuelta en un encuentro donde unos y otros van a estar muy pendientes de sus apercibidos.

Hay varios jugadores que están en alerta y que de recibir la tarjeta amarilla se perderían las semifinales de Champions League en caso de avanzar su equipo.

Apercibidos del Atlético de Madrid-Barcelona 

El partido de vuelta de los cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Barcelona tiene un total de catorce apercibidos de sanción; cinco en el conjunto azulgrana, entre ellos Lamine Yamal o Fermín López, y nueve en el club rojiblanco, como Marcos Llorente, Giuliano Simeone o el propio técnico, Diego Simeone.

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En el Barcelona son Marc Casadó, Joan Cancelo, Lamine Yamal, Gerard Martín y Fermín López, mientras que en el Atlético de Madrid están a una tarjeta amarilla de la sanción Thiago Almada, Álex Baena, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, además de los citados Llorente, Giuliano y Simeone.

El árbitro enseñando la roja a Cubarsí
El árbitro enseñando la roja a Cubarsí. EFE
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¿Las tarjetas de cuartos afectan a semifinales de Champions?

El artículo 52.04 introduce excepciones relevantes en el que las tarjetas amarillas acumuladas en los playoffs no se trasladan a la fase liga. Todas las amonestaciones se eliminan al término de los cuartos de final, quedándose a cero para las semifinales. O sea, un jugador SÍ puede perderse la ida de la semifinal por sanción si acumula tres, cinco, siete... tarjetas amarillas. Sin embargo, cumpliría su partido de sanción y volvería con cero tarjetas. En consecuencia, un jugador solo podría perderse la final en caso de expulsión directa, ya que las amarillas dejan de tener efecto disciplinario en ese punto.

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