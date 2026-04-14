Enrique Cerezo 'pasa' de la preocupación de Hansi Flick con el césped

Javi Rayo 14 ABR 2026 - 14:40h.

Enrique Cerezo se toma con humor la polémica

La convocatoria del Atlético de Madrid ante el Barcelona con cuatro bajas y dos novedades

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Enrique Cerezo ha hablado con los medios de comunicación antes de la tradicional comida de directivas previa al importantísimo partido de vuelta de Champions ante el FC Barcelona. Como no podía ser de otra forma, el presidente del Atlético de Madrid ha querido entrar a valorar las imágenes de este lunes donde Hansi Flick parecía quejarse ante la UEFA de la elevada altura del césped del Metropolitano. Pincha en el vídeo superior de esta noticia para ver la reacción del presidente colchonero que, como siempre, ha tirado de humor para salir del paso.