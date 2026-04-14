Fran Fuentes 14 ABR 2026 - 14:00h.

El Cholo Simeone mantiene a cuatro jugadores del filial para completar la línea defensiva

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El Atlético de Madrid se enfrenta este martes al FC Barcelona en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. Diego Pablo Simeone ha llamado a 23 futbolistas, entre los que hay varias bajas importantes. Y es que no están en la lista José María Giménez, ni David Hancko, ni Pablo Barrios. Los tres futbolistas siguen con sus respectivas recuperaciones de sus problemas físicos y no podrán estar disponibles para el Cholo de cara a esta trascendental eliminatoria. Tampoco entra Marc Pubill, que se perderá el encuentro por sanción. Quienes sí han regresado a la lista son Johnny Cardoso y Jan Oblak. La incógnita en la portería con el esloveno o Juan Musso se conocerá esta misma tarde, aunque todo apunta al guardameta argentino, cuyo desempeño ha sido óptimo.

Del mismo modo, se mantienen cuatro futbolistas del filial: Dani Martínez y Julio Díaz, defensas centrales, así como Javi Boñar, que debutó con nota frente al Sevilla, y Salvi Esquivel, quien acude para completar la convocatoria como tercer portero. Esta es la lista al completo:

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Porteros: Juan Musso, Jan Oblak, Salvi Esquivel.

Defensas: Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dani Martínez, Javi Boñar, Julio Díaz.

Centrocampistas: Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Obed Vargas, Nico González.

Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Ademola Lookman.

Así las cosas, el Atlético de Madrid llega al encuentro con dos goles de ventaja logrados en el partido de ida. La falta de Pau Cubarsí al borde del área sobre Giuliano Simeone acabó siendo determinante, ya que Julián Álvarez se sacó de la chistera un auténtico golazo de libre directo y, con la expulsión del central azulgrana, la la distancia parecía insalvable. Además, Alex Sorloth marcaría el segundo tanto de la noche en el minuto 70 de partido.

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Aunque si alguien ha demostrado que aún queda eliminatoria es, precisamente, el FC Barcelona. Y es que los de Hansi Flick ya estuvieron al borde de igualar el 4-0 en Copa del Rey, endosando un 3-0 en el Camp Nou y con un aluvión de ocasiones que bien pudo acabar en una goleada más abultada. Sin embargo, la buena actuación de Juan Musso propició que los rojiblancos se clasificasen para la final pese a encajar tres tantos.