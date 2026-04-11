Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 23:26h.

Javi Boñar se emocionó en la entrevista tras su debut

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid contra el Sevilla con varios señalados

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El Atlético de Madrid cayó derrotado por 2-1 ante el Sevilla en el partido de la Jornada Retro marcado por el debut de varios canteranos rojiblancos entre los que destaca Javi Boñar, autor del tanto colchonero. El jugador madrileño se emocionó cuando marcó en el Sánchez Pizjuán y también cuando acabó el partido, en la entrevista a pie de campo, donde no pudo reprimir las lágrimas.

El lateral, pasada la primera media hora del encuentro en el barrio de Nervión, cazó el envío de otro canterano como Julio Díaz para cruzar la pelota de cabeza y batir a Vlachodimos. Un tanto con una celebración a la altura volviéndose completamente loco y lanzándose al suelo sin poder creérselo antes de recibir el abrazo de sus compañeros.

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Javi Boñar es un fijo como lateral derecho en el Atlético Madrileño de Fernando Torres con el que busca el ascenso a LALIGA HYPERMOTION. En 30 partidos esta campaña, el internacional hasta categoría sub 19 ha marcado cuatro goles y ha repartido dos asistencias, demostrando en Primera RFEF su carácter ofensivo.

La emoción de Javi Boñar tras su debut con gol con el Atlético

En Sevilla, el madrileño completó una buen actuación y, tras el partido, terminó llorando de la emoción en la entrevista en los micrófonos de Movistar+ por este estreno: "Muchas gracias, llevo muchos años aquí trabajando. He pasado por momentos difíciles en este club y creo que me lo merezco. Gracias a toda la gente que me apoya día a día y los que están conmigo. Esto es para ellos".

Javi Boñar reconoció lo especial de esta celebración en su primer gol con el primer equipo del Atlético de Madrid el día en el que debutaba: "Pues sí, al final es el equipo de mi corazón, siempre quiero ganar. Y mira, en mi debut, una acción de un entrenamiento que hacemos siempre. Gracias a Julio por el pase. Pero obviamente tristes por no haber ganado. Hubiera sido el día más feliz de mi vida si hubiéramos ganado".

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El jugador terminó contando cómo se había enterado de esta titularidad en el Sevilla-Atlético de Madrid aprovechando las rotaciones de Simeone: "Pues hemos tenido la charla y, al final, entrenando, sabía que en cualquier momento iba a entrar. Sabía que lo iba a hacer bien, todo el mundo que estaba conmigo reía en mí y yo también, que es lo más importante. Ya, nada, agradecer al club como siempre la oportunidad y al míster por la confianza, por meterme aquí."