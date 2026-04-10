Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 18:04h.

Kovacs no volverá a pitar en Champions League esta temporada

Hansi Flick apoya al club en su queja a la UEFA por el arbitraje y responde a Álvaro Arbeloa: "Me parece bien"

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Varios días después de la ida de cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, la polémica sigue acaparando los medios deportivos.

Desde el lado blaugrana han protestado varias acciones arbitrales. Algunos aficionados han mostrado su descontento por el criterio de las tarjetas amarillas mostradas durante el encuentro, además de quejarse por la tarjeta roja mostrada a Pau Cubrasí cuando derribó a Giuliano Simeone siendo el último hombre.

Sin embargo, la jugada más reclamada fue la polémica mano de Pubill dentro del área al sacar de puerta. Istvan Kovacs, colegiado del encuentro, entendió que cuando Juan Musso le pasó el balón al central aún no había iniciado la jugada, por lo que sería el '18' rojiblanco quien puso el balón en juego y no señaló la infracción como penalti. Esto provocó un gran enfado en el club blaugrana que incluso mandó una queja formal a la UEFA.

Por qué la UEFA ha castigado a Kovacs

Según ha confirmado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, la UEFA ha castigado con un 'neverazo' a Istvan Kovacs. Es decir, el árbitro rumano no volverá a pitar en lo que resta de esta edición de la Champions League.

No obstante, esta decisión no ha sido tomada por la queja presentada ante el organismo europeo ni por la polémica surgida tras la mano de Marc Pubill dentro del área. Tal y como ha contado el periodista especializado en el mundo arbitral, este castigo se debe a que el rumano no expulsó a Pau Cubarsí de manera directa.

En primera instancia, Kovacs mostró la tarjeta amarilla al defensa catalán tras derribar a Giuliano Simeone siendo último hombre. Tras la llamada del VAR, corrigió su decisión y terminó expulsando al '5' culé.

De esta forma, la UEFA deja claro que el mayor error que cometió Kovacs durante el partido fue no expulsar en primera instancia a Pau Cubarsí y no la mano dentro del área de Marc Pubill que tanto protestan desde el FC Barcelona.