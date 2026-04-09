Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 19:21h.

El Barcelona cumplido con su palabra y ha presentado una queja

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El Barcelona ha presentado este jueves una queja formal ante la UEFA al sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Así lo ha confirmado una fuente del club azulgrana a EFE. La decisión había sido adelantada por Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona.

"Es increíble que hoy en día con todo los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico (referente al VAR), es increíble que no pitaran un penalti así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", ha dicho Yuste sobre las manos de Marc Pubill dentro del área.

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Yuste cree que se tiene que denunciar porque en el caso contrario "no habrá mejora". "Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado", ha comentado.

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El Barcelona presenta una queja formal a la UEFA

El club blaugrana ha compartido un comunicado en su página web, donde ha informado acerca de la queja formal ante la UEFA presentada por los servicios jurídicos de la entidad. "El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado", dicta el escrito.

Respecto a la acción del posible penalti de Marc Pubill, mencionan que el Barcelona "entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante".

"En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", añade el comunicado.

"En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes", concluyeron.