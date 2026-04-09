Los precedentes de la acción de Musso y Pubill con diferencia de criterios

Saray Calzada 09 ABR 2026 - 09:21h.

El Barça reclamó penalti y expulsión para Pubill

Enfado tremendo de Hansi Flick con el arbitraje: "¿Para qué está el VAR? La mano del Atlético es penalti y expulsión"

Compartir







La ida de los cuartos de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se saldó con varias polémicas. Hubo una expulsión en el equipo azulgrana y pidieron otra para los colchoneros. La jugada se produjo sobre el minuto 54. Juan Musso da un toque al balón hacia Marc Pubill cuando iba a sacar del área. El defensor la coge con la mano, la coloca en la línea de cal y es él el que vuelve a poner el balón en juego. Los jugadores del Barça reclamaron que eso era mano y penalti y la segunda tarjeta amarilla para el central.

El colegiado entendió que era el defensor el que quería sacar e interpretó que Musso solo le pasó el balón. Esta situación no se da con frecuencia en el fútbol, pero sí que existen unos precedentes en los que el árbitro señaló mano y pena máxima.

Fue en una jugada en el Brujas y el Aston Villa. El Dibu Martínez y Mings tuvieron una falta de entendiendo y ahí sí que el colegiado señaló el penalti.

PUEDE INTERESARTE Sancionados, lesionados y bajas de Atlético y Barcelona para el partido de vuelta de Champions

Pero no siempre ha terminado de esta misma forma. En un partido del Arsenal, David Raya se la pasó a Saka, este la cogió con la mano, la colocó en la línea y sacó. La misma jugada que en el Barça - Atlético de Madrid y tampoco se sancionó con penalti.

El Barça al término del partido reclamó esta acción con contundencia. Hansi Flick tras el encuentro lo tenía claro. "La expulsión de Cubarsí no sé, podría ser roja o podría no serlo. No estoy seguro si lo toca suficiente. La pelota estaba por detrás. La situación en la que ellos tocan el balón con la mano en el área y no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? Debería ser penalti y segunda amarilla, roja."