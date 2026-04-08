Jorge Morán 08 ABR 2026 - 23:45h.

Habrá varias ausencias en el encuentro del Metropolitano

El absurdo penalti entre Musso y Marc Pubill que acabó en pañolada en el Camp Nou: "Un escándalo"

Compartir







El Atlético golpea primero en los cuartos de final de la Champions League ante un FC Barcelona que dejó mucho que desear en el Camp Nou. Un encuentro marcado por la polémica, como ocurrió en el primer gol de Julián Álvarez, y con una nota negativa para los de Simeone, que tendrán una posible importante pérdida para el duelo del Metropolitano.

Si el enfrentamiento en la ida ya contaba con varias ausencias y jugadores apercibidos, así será también en la vuelta en dónde habrá muchas bajas en ambos equipos. No sólo por los sancionados, sino también por algún que otro lesionado de los que habrá que estar muy pendientes en la previa de la próxima semana.

PUEDE INTERESARTE En vídeo: Rompen dos lunas del autobús del Atlético tras el lanzamiento de botellas y objetos en su llegada al Camp Nou

Varios apercibidos y sancionados para el Metropolitano

El encuentro en el Camp Nou terminó con dos futbolistas que no estarán seguro en la vuelta en Madrid. Uno de ellos será Pau Cubarsí, quién se marchó expulsado después de su falta a Giuliano Simeone cuando este se marchaba sólo a la portería. Aunque en un primer momento Kovacs le mostró la amarilla, fue gracias al VAR cuando sacó la roja al central del Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Qué le ha pasado a Fermín López en la previa contra el Atlético de Madrid

Justo en la siguiente jugada y tan sólo unos minutos después de ingresar al terreno de juego, el colegiado mostró tarjeta amarilla a Marc Pubill por una zancadilla a Lewandowski. Un futbolista que estaba apercibido y que se perderá la vuelta en el Metropolitano, en una decisión muy rigurosa del colegiado.

Hay que recordar que a partir de los cuartos de final y según recoge la normativa de la UEFA, todos los futbolistas se limpiarán de tarjetas para las semifinales, por lo que sólo se perderían una hipotética final en caso de ver una roja directa.

David Hancko y otros lesionados para la vuelta

A la baja de Pubill en defensa hay que sumar la más que posible ausencia de David Hancko. El eslovaco se marchó entre lágrimas del Camp Nou en una fortuita acción en la que sintió molestias en su tobillo izquierdo. "Se retiró después de un mal apoyo que le produjo una torsión en el tobillo", explicaron desde la cuenta oficial del club rojiblanco.

Además de la más que posible baja del central rojiblanco, los de Simeone tampoco podrán contar con Pablo Barrios, y tendrán que estar muy pendientes de pilares tan importantes como Johnny Cardoso, Jan Oblak, José María Giménez o Rodrigo Mendoza, que serán duda hasta el último momento.

En el lado culé, los de Hansi Flick no tendrán disponibles a Christensen y Raphinha, pero podrían forzar la llegada de otros jugadores como Frenkie De Jong o Marc Bernal. Sin duda, un encuentro en el que todos querrán estar, pero que sólo será para los que estén al 100%.