Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 20:10h.

Algunos aficionados del Barcelona lanzaron objetos al autobús del Atlético

Apercibidos de Barcelona y Atlético de Madrid hoy en la ida de cuartos de Champions League

Compartir







El Atlético de Madrid ha llegado entre botellazos y objetos al Camp Nou. Los de Diego Pablo Simeone disputan esta noche la ida de los cuartos de final de la Champions League en su segundo partido contra el FC Barcelona en apenas 4 días.

Poco antes de las 20:00 horas, el autobús del club rojiblanco ha llegado al Camp Nou. Sin embargo, no ha sido un viaje tranquilo, pues algunos aficionados del FC Barcelona se han juntado en los aledaños del estadio para lanzar objetos y botellas al vehículo, hasta el punto que han conseguido romper dos lunas según hemos podido saber en ElDesmarque.

PUEDE INTERESARTE Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

Puedes ver el vídeo de la llegada del autobús del Atlético de Madrid en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

La llegada del autobús del FC Barcelona tampoco ha sido tranquila. Algunas vallas cayeron al suelo, provocando una avalancha de los aficionados culés con algunos heridos, obligando a la Policía a intervenir.

PUEDE INTERESARTE Los posibles rivales de Barcelona o Atlético de Madrid en semifinales de Champions League

Alineaciones del Barcelona y Atlético de Madrid

El once del FC Barcelona está formado por Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García, Dani Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.

Simeone saldrá al Camp Nou con Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Marcos Llorente, Lookman, Giuliano Simeone; Griezmann y Julián Álvarez.