Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

Fran Fuentes 08 ABR 2026 - 16:46h.

Toda la normativa en relación a sanciones, expulsiones y amarillas acumuladas en las tres competiciones europeas

Alerta para Manuel Pellegrini: los cinco apercibidos que pueden perderse la vuelta ante el Braga

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Los cuartos de final de las competiciones europeas han arrancado ya para los equipos españoles, con derrota para el Real Madrid frente al Bayern de Múnich. Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan hoy la ida en la Champions, mientras que el Real Betis hará lo propio en con el Braga en Portugal con la Europa League y el Celta de Vigo jugará este jueves contra el Friburgo. Por su parte, el Rayo Vallecano también tiene su partido de Conference League frente al AEK de Atenas este jueves. En estas lides, siempre surge una pregunta: ¿Hay peligro de que algún futbolista de mi equipo se pierda una hipotética final? Una incógnita que se ha acrecentado con la sanción a Aurélien Tchouaméni en el conjunto blanco y su ausencia de la vuelta frente a los bávaros. Pero entonces, ¿cuándo se limpian los jugadores de las tarjetas amarillas?

Pues bien, Según recoge el artículo 52.02, los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos quedan sancionados para el siguiente partido tras acumular tres amonestaciones que no conlleven tarjeta roja, así como después de cualquier número impar adicional (quinta, séptima, novena, etc.). Esta norma se aplica tanto en las fases previas de clasificación como desde el inicio de la fase liga. Eso sí, el organismo también establece un mecanismo de reducción excepcional: al término de cada dos rondas en las que un futbolista haya estado inscrito y disponible para jugar, se le resta una tarjeta amarilla acumulada que no haya derivado en sanción.

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Por su parte, el artículo 52.04 introduce excepciones relevantes: las tarjetas amarillas acumuladas en los playoffs no se trasladan a la fase liga. Todas las amonestaciones se eliminan al término de los cuartos de final, por lo que no computan para las semifinales. En consecuencia, un jugador solo podría perderse la final en caso de expulsión directa, ya que las amarillas dejan de tener efecto disciplinario en ese punto.

Las tarjetas amarillas se mantienen entre competiciones

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En relación con la validez de las sanciones, el artículo 52.03 especifica que tanto las amonestaciones como las suspensiones pendientes se trasladan a fases posteriores de la misma competición o a cualquiera de las otras dos competiciones europeas, dentro de la misma temporada. Es decir, que si, por ejemplo, un jugador acumula tarjetas en la fase liga de la Champions con un club, pero ficha por otro diferente que juega la Europa League, este futbolista mantendrá el número de tarjetas acumuladas con su nuevo club aunque sea una competición diferente. Esto funciona tanto hacia arriba (de Conference a Europa League o Champions) como hacia abajo (desde la Champions hacia la Conference League).

De este modo, aunque antes estaba limitado el número de jugadores que podían inscribirse en otras competiciones tras haber jugado una, permitiendo solo un flujo ascendente, desde la temporada 18/19 todos los clubes pueden inscribir en febrero a tres jugadores que ya hayan jugado en otra competición europea entre septiembre y enero.

Finalmente, el artículo 52.05 recoge que todas las amonestaciones y sanciones pendientes por tarjetas amarillas expiran al término de la temporada en las competiciones organizadas por la UEFA. Es decir, que no se acumulan de una temporada a otra. Salvo que exista una sanción más grave,