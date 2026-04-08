Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
FC Barcelona
Competicion:

En vídeo: Lamine Yamal desata la locura a la llegada al hotel con declaración de amor incluida

En vídeo: Lamine Yamal desata la locura a la llegada al hotel con declaración de amor incluida
La expedición del Barça llegando al hotel antes del partido contra el Atleti. ElDesmarque
Compartir

El FC Barcelona ya está concentrado en el hotel para el partido contra el Atlético de Madrid en los cuartos de la Champions. La expedición azulgrana llegó a las instalaciones y allí había un grupo de aficionados esperando para dar ese último aliento. Poco a poco fueron bajando y el último en hacerlo fue Lamine Yamal. Su condición de estrella hizo que fuera el más aclamado y hubo una aficionado que le hizo una declaración de amor cuando pasaba cerca de ella como se puede ver en el vídeo superior.

Temas