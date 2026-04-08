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En vídeo: Lamine Yamal desata la locura a la llegada al hotel con declaración de amor incluida
El Barça ya está concentrado para el partido contra el Atleti
La convocatoria del Barcelona con cuatro bajas para recibir al Atlético
El FC Barcelona ya está concentrado en el hotel para el partido contra el Atlético de Madrid en los cuartos de la Champions. La expedición azulgrana llegó a las instalaciones y allí había un grupo de aficionados esperando para dar ese último aliento. Poco a poco fueron bajando y el último en hacerlo fue Lamine Yamal. Su condición de estrella hizo que fuera el más aclamado y hubo una aficionado que le hizo una declaración de amor cuando pasaba cerca de ella como se puede ver en el vídeo superior.