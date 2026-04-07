Clasificación de la plaza extra de Champions League actualizada: malas noticias

El triunfo del Bayern ante el Real Madrid aprieta la tabla

Un hombre desnudo se cuela en la llegada del Real Madrid al Bernabéu

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Noche de emociones en la Champions League. Este martes se han disputado los dos primeros partidos de cuartos de final de la máxima competición europea, cuya ronda de ida se culminará este miércoles. De momento, con malas noticias para el fútbol español, ya que el Real Madrid ha caído ante el Bayern (1-2) en el Santiago Bernabéu. Sin salir de la península, el Arsenal ha ganado al Sporting (0-1) en Lisboa gracias a un gol en el añadido.

Clasificación de la plaza extra de Champions League

La UEFA reparte dos plazas extras para la Champions League del próximo curso dependiendo de los resultados de los equipos de cada país. Hace un año, LaLiga ya consiguió esa quinta plaza adicional, de la que se benefició el Villarreal CF como quinto clasificado. Y este curso, de momento, vuelve a estar bien posicionado.

Eso sí, el triunfo del Bayern ante el Real Madrid no es precisamente positivo. Tras los resultados del martes, Inglaterra y España ocupan las dos plazas extras de Champions League, pero Alemania se acerca peligrosamente al campeonato español.

Inglaterra tiene 25.013 puntos y matemáticamente ya tiene amarrada esa plaza extra para la máxima competición europea. España tiene 20.281 puntos y se mantiene en segunda posición, pero el campeonato alemán se acerca a los 19.714 puntos. Portugal se queda cada vez con menos opciones, con 18.900 puntos, ligeramente por encima de una Italia que tiene 18.714 puntos.

Un nuevo triunfo del Bayern en el partido de vuelta podría ser clave, aunque la buena noticia es que entre Atlético y Barcelona habrá, como mínimo, un equipo español en semifinales de la Champions League. Además, el Celta y el Real Betis siguen vivos en la Europa League y podrían cruzarse entre sí en semifinales. Y el Rayo Vallecano, por su parte, también tiene esperanzas de avanzar en la Conference League, en la que se mide al AEK de Atenas por un puesto en semifinales.