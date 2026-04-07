Lío en la entrada de la afición del Bayern al Bernabéu

Jorge Morán 07 ABR 2026 - 21:10h.

Hubo mucho revuelo en la llegada de los 4000 aficionados alemanes

Un hombre desnudo se cuela en la llegada del Real Madrid al Bernabéu

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En una noche histórica de la Champions League, no ha empezado el partido y ya hubo lío en las inmediaciones del Estadio Bernabéu. Los protagonistas fueron los 4.000 alemanes desplazados a Madrid, quiénes protagonizaron varios altercados contra la Policía Nacional en su entrada al feudo blanco para animar al Bayern de Münich.

Después de estar todo el día en el centro de la capital, en dónde no faltó el alcohol, los alemanes llegaron al Bernabéu realizando varios cánticos en contra del Real Madrid. Pero sin duda, fue en la entrada al recinto en dónde se vivieron los momentos de más tensión.

Altercados con la Policía Nacional en la entrada al Bernabéu

Las cámaras de ElDesmarque captaron el momento en el que todo se torció. La lluvia empezó a caer en la capital española, empapando a unos germanos que pedían a la Policía Nacional más rapidez a la hora de acceder al Bernabéu. Aunque los agentes de seguridad pidieron paciencia a los hinchas alemanes, estos comenzaron a revolverse, empezando a lanzar latas y otros objetos.

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En ese momento, la Policía Nacional intentó 'tranquilizar' a los alemanes, golpeándoles con la porra y empezando a detener a varios de ellos que seguían generando altercados. Incluso hubo que atender a un aficionado del Bayern con sangre en la cabeza después de impactarle una lata de cerveza lanzada por sus mismos hinchas.

Aunque se vivieron momentos de tensión, la rápida reacción de la Policía Nacional logró reducir a los aficionados del Bayern, que acabaron entrando sin problemas al estadio mientras realizaban cánticos de 'Puto Madrid'.