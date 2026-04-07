Diego Páez de Roque Madrid, 07 ABR 2026 - 17:55h.

El exfutbolista recomendó a un jugador para el centro del campo

El madridismo espera que Mbappé dé un paso más en las grandes noches

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Aunque la temporada aún no ha terminado para el Real Madrid, aún con aspiraciones en LALIGA -aunque menos tras la derrota contra el RCD Mallorca- y con la eliminatoria frente al Bayern de Múnich por disputar, hay quien ya mira al próximo mercado de fichajes.

Florentino Pérez tiene trabajo de cara al verano, pues hay muchas zonas del campo donde el equipo blanco tendrá que reforzarse para mejorar el nivel mostrado en la presente temporada.

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Una de las que más preocupa a la afición del Real Madrid es el centro del campo, que no recibió ningún refuerzo en los últimos mercados de fichajes. Entre los que han sonado en las últimas semanas, hay un futbolista que podría cambiar radicalmente al equipo.

Julen Guerrero aconseja a Florentino Pérez

En una entrevista concedida para el diario AS, el que fuera delantero del Athletic Club, Julen Guerrero, señaló que "el Madrid a final de temporada se planteará el nivel de ciertos jugadores para dar soluciones porque igual no dan más de lo que tienen".

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Puso el ejemplo de jugadores que, a día de hoy, son imprescindibles para Álvaro Arbeloa como son Vinicius Jr o Jude Bellingham, ya que "cuando salieron el equipo se volvió a partir".

En ese sentido, Julen Guerrero dejó claro quién es para él el jugador a fichar, poniendo así deberes a Florentino Pérez para el próximo mercado de fichajes.

"Rodri Hernández le vendría muy bien al Madrid, es un tipo de jugador que el Real Madrid está pidiendo a gritos; es un jugador que ordena al equipo y eso el Madrid no lo tiene", mencionó.

El centrocampista no ha tenido problemas en hablar del Real Madrid en las últimas semanas. "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", dijo en RadioEstadio Noche.

No obstante, pocos días después, el propio Rodri Hernández apagó sus palabras. "Estoy acostumbrado a que corten lo que quieren de una entrevista de 50 minutos. Evidentemente, no le presto mucha atención", aseguró.