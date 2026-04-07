La sorpresa de Álvaro Arbeloa en la lista de convocados para el Bayern de Múnich

Saray Calzada 07 ABR 2026 - 15:08h.

Arbeloa cuenta con un jugador más para el partido contra los alemanes

Alerta de cara a Múnich: los siete titulares apercibidos del Real Madrid contra el Bayern

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El Real Madrid se enfrenta al Bayern de Múnich en los cuartos de la Champions. Álvaro Arbeloa ha ido recuperando en las últimas semanas a jugadores claves para esta eliminatoria, aunque otros como Thibaut Courtois no podrá estar de vuelta todavía. El portero belga ha sido vital esta temporada, pero de momento será Lunin el que ocupe la portería.

En defensa también tiene buenas noticias. Ya en el partido contra el Mallorca se pudo ver los primeros minutos de Eder Militao tras estar varios meses fuera. A esta recuperación se le suma la de Dani Ceballos. El centrocampista no ha entrado mucho en los planes de los dos entrenadores esta temporada, pero quién sabe si le da minutos y puede ser decisivo.

El Madrid solo se presenta a este duelo con tres ausencias. La ya menciona de Courtois y las de Mendy y Rodrygo. El defensor francés disputó solo un tiempo en el partido contra el Manchester City y se volvió a lesionar. Tiene posibilidades de llegar para el encuentro de vuelta contra los alemanes. El que ya se sabe que no va a jugar esta temporada es el brasileño, que se lesionó de la rodilla y estará varios meses fuera.

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Con la vuelta de efectivos del primer equipo, la presencia de la cantera en las convocatorias se ha visto reducida. De jugador de campo ya solo queda Thiago Pitarch. El centrocampista parece haber caído de pie con los de Álvaro Arbeloa y se ha ganado la confianza del entrenador en el campo. Se han caído de la convocatoria con respecto a otros partidos Manuel Ángel Morán y César Palacios.

La convocatoria del Madrid para jugar ante el Bayern

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.