Redacción ElDesmarque Madrid, 07 ABR 2026 - 13:51h.

El diario 'BILD' asegura que el cierre del techo del Santiago Bernabéu para el partido de esta noche supone una "enorme ventaja" para el Real Madrid

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El Real Madrid - Bayern de Munich de la ida de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará en el Santiago Bernabéu, se disputará con el techo cerrado. La decisión merengue no ha sentado bien al club alemán y este ha presentado una queja ante la UEFA. Desde la prensa alemana ya avisan de la ventaja que supone el techo retráctil, pero el conjunto blanco no es es el único club de fútbol que opta por cerrarlo ya que hay varios equipos como el Ajax o el Atlanta United que también juegan sus encuentros de esta manera. Además, esto ya se ha convertido en tradición para los partidos importantes que el Madrid disputa en su estadio. Para el encuentro de hoy, está previsto que los aficionados merengues reciban a su equipo con un tifo blanco y morado de 360º con la esperanza de vivir otra gran noche de Champions en la fortaleza blanca.

La prensa alemana dice que el cierre del techo del Santiago Bernabéu es una ventaja para el Real Madrid

El diario BILD ha asegurado que la clausura del techo retráctil del Santiago Bernabéu supone "una gran ventaja" para el Real Madrid. El periódico alemán dice que "la ventaja acústica es enorme" y coinciden con la queja que el Bayern de Munich ha presentado ante la UEFA. El club bávaro cree que el efecto sonoro y la presión ambiental que generará el estadio con el techo cerrado es una desventaja para el equipo visitante ya que no están acostumbrados a esto. El máximo organismo europeo permite que el equipo local sea el que decida que hacer con sus instalaciones salvo que haya condiciones meteorológicas adversas, que en ese caso la UEFA tendría el poder de decisión. Para esta noche, el Real Madrid está en su derecho de mantenerlo cerrado.

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Las declaraciones de Lothar Matthäus en la previa del Real Madrid - Bayern

La polémica en la previa del gran clásico europeo que enfrenta al Real Madrid y al Bayern va más allá de la decisión del conjunto blanco de cerrar el estadio ya que Lothar Matthäus ha hecho unas declaraciones para Sky Sports sobre Vinicius Junior que no han gustado en la capital española: "Por supuesto que es un gran jugador, pero provoca sin cesar. Cuando alguien le hace una entrada en condiciones, solo se queja y lloriquea" dijo el exjugador del Bayern. El alemán también habló del Balón de Oro de 2024 donde el extremo brasileño quedó segundo y aseguró que el Madrid "boicoteó" la victoria de Rodrigo Hernández porque "creían que no era el justo ganador".