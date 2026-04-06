Harry Kane entra en la convocatoria de un Bayern Múnich que viene con todo

Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 16:27h.

También estará Manuel Neuer tras el lío de la portería del Bayern con el jugador de 16 años y el permiso de trabajo

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Harry Kane entra en la convocatoria definitiva del Bayern Múnich para medirse al Real Madrid. La ida, que será en el Santiago Bernabéu, contará con la presencia del ariete inglés, que suscitaba algunas dudas por su estado físico en la previa del encuentro. Tanto es así que, de hecho, se perdió por lesión el encuentro previo de la Bundesliga frente al Friburgo, que puso en serios problemas al conjunto muniqués.

También está de vuelta Manuel Neuer, después de aquel problema en la portería bávara que empujó al joven Leonard Prescott, de tan solo 16 años, a recibir un permiso especial para trabajar en horario nocturno. Es decir, que Vincent Kompany llegará al encuentro de ida de cuartos de final con todos sus efectivos disponibles, tal y como refleja la lista de convocados.

Porteros: Manuel Neuer, Leonard Prescott, Jonas Urbig.

Defensas: Dayot Upamecano, Kim Minjae, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Raphael Guerreiro, Konrad Laimer, Josip Stanisic.

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Tom Bischof, Lennart Karl, Alexandar Pavlovic.

Delanteros: Serge Gnabry, Harry Kane, Nicolas Jackson, Luis Díaz, Michael Olise.

Los números goleadores de Harry Kane y la importancia del partido para el Bayern

A sus 32 años, el ritmo goleador de Harry Kane sigue siendo endiablado. Y es que el ariete acumula nada menos que 48 goles y cinco asistencias ¡en 40 partidos! Sus números en Champions son de diez dianas en nueve encuentros, mientras que en la Bundesliga ha marcado 31 en solamente 26 duelos jugados, amén de cinco pases de gol. También está por encima del gol por partido en la DFB-Pokal, donde suma seis tantos en cuatro partidos. Unas cifras al alcance de muy pocos jugadores, quizá ninguno, en todo el mundo actualmente.

De este modo, estaba claro que el jugador iba a estar para el partido. Así lo aseguraba Joshua Kimmich el pasado sábado, tras ganar al Friburgo: "Yo creo que jugaría aunque fuera en silla de ruedas. Supongo que sí podrá jugar. Si hiciera falta iría hasta el campo arrastrándose. Espero que esté en buena forma para el martes. Si no recuerdo mal, nunca hemos ganado en el Bernabéu, o por lo menos no desde que yo estoy aquí", comentaba. Esto evidencia que, más allá de ser una eliminatoria europea, en Alemania se toman muy en serio este encuentro debido a la racha negativa de resultados frente al Real Madrid en los últimos años, donde los blancos les han eliminado en varias ocasiones.