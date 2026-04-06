Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 10:58h.

El jugador marroquí se lo dejó caer a Luis Campos, director deportivo del club parisino

Achraf Hakimi, convocado por Luis Enrique para el partido del PSG un día después de ser citado por presunta violación

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El posible regreso de Achraf Hakimi al Real Madrid surgió como una posibilidad real para el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos habrá quien pueda pensar que todo se trataba de una treta para lograr una renovación al alza en el Paris Saint-Germain. Y es que el lateral, que celebró sus 200 partidos con el PSG en el vestuario, recibiendo una placa conmemorativa de Nasser Al-Khelaifi, aprovechó para, entre bromas, pedirle un nuevo contrato al director deportivo, Luís Campos. Todos se lo tomaron como una broma del momento y la propia reacción del directivo portugués fue partirse de risa, pero ahí quedó la petición hecha. Ya saben que, entre broma y broma, la verdad asoma. Lejos de ser claro como hizo Vitinha, se trataría de una jugada a dos bandas.

La secuencia aparece en un vídeo compartido por el propio PSG en sus redes sociales. El presidente del club parisino bajó junto a Luís Campos al vestuario para hacer entrega de la placa conmemorativa a Achraf, que cumplió 200 partidos. Ahí, de manera bastante informal tras el partido frente al Toulouse el pasado viernes, el defensor hispano-marroquí tuvo su acto de reconocimiento frente a sus compañeros, que le ovacionaron varias veces como reconocimiento a su gran trayectoria.

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Tras recibir la placa conmemorativa, Achrak Hakimi tuvo unas breves palabras hacia sus compañeros, y con una "indirecta" de lo más directa hacia el director deportivo: "Muchas gracias a todos. Es un placer jugar con todos vosotros. Espero disputar muchos más partidos aquí, pero solamente si Luís Campos me hace un nuevo contrato", comentó en francés. Una broma, quizá no tan broma, que despertó las risas de todo el vestuario del PSG y del propio directivo portugués. Puedes verlo en el vídeo insertado a continuación.

Achraf Hakimi 'se la tira' al PSG tras "hacer movimientos" con el Real Madrid

Sea como fuere, estas palabras son toda una declaración de intenciones de cara al futuro. Sus palabras deslizan su comodidad en el Paris Saint-Germain y, más allá de la broma, todo apunta a que quiere continuar. Algo que sorprende después de las informaciones que le situaban dispuesto para volver al Real Madrid a partir del próximo verano pese a que el futbolista tiene firmado con el conjunto parisino hasta el 2029. La información de Ramón Álvarez de Mon de hace algunas semanas afirmaba que el jugador estaba "dispuesto a hacer movimientos" para plantear su regreso, aunque ahora, aunque en un contexto festivo y de broma, ha dejado caer que espera una nueva propuesta.

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En este sentido, Achraf Hakimi ya es uno de los jugadores mejor pagados del mundo, con más de 13 millones de euros al año. Es decir, que la expiración de su contrato no está cerca ni mucho menos, por lo que esta solicitud al PSG queda un poco fuera de lugar... si no es, simplemente, para pedir más dinero.