Jorge Morán 04 ABR 2026 - 11:56h.

El técnico dejó una interesante reflexión en rueda de prensa

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Si hay un entrenador al que le gusta innovar en el mundo del fútbol ese es Luis Enrique. El técnico asturiano, muchas veces criticado por sus métodos, siempre busca la excelencia en sus equipos, a los que logra llevar al éxito con un estilo muy marcado. Lo hizo en el Barcelona y lo está haciendo en un PSG que de su mano ganó su primera Champions League y por eso es uno de los más pagados.

Pues bien, durante la rueda de prensa previa al duelo en el Parque de los Príncipes ante el Toulouse, el técnico asturiano dejó una reflexión interesante sobre lo que pediría a los jugadores del PSG. Una idea alocada en la que habló de la polivalencia de los futbolistas.

Luis Enrique y la polivalencia

"Mi sueño es tener a 20 jugadores que puedan jugar de todo. Me encantaría tener a 20 futbolistas que jueguen por todo el campo", dijo Luis Enrique. Una reflexión con la que busca sorprender a sus rivales antes de los partidos.

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"Nuno Mendes de lateral, de interior, de delantero, de 9... Salvo el portero. Imagina al entrenador rival que ve la alineación y se pregunta que un jugador ocupa todas las zonas del terreno de juego. Será difícil. Intentaré conseguirlo en ese sentido", comentó el español.

Sin comentarios sobre el racismo en el fútbol

Además de dejar esta interesante reflexión, el asturiano también fue preguntado sobre lo ocurrido en Cornellá. El partido de la Selección Española quedó marcado por los cánticos racistas de 'musulmán el que no bote', que han generado tanto revuelo. Lejos de mojarse, Luis Enrique prefirió mantenerse al margen.

"Que bonita pregunta", comenzó diciendo con risa. "No he visto el partido, no he visto ningún partido de selecciones. Ninguno. O sea que no me voy a pronunciar sobre ninguna cosa. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia, sea verbal o física, como siempre, como la mayoría. No me pronuncio sobre algo que no he visto", zanjó.