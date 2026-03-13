Saray Calzada 13 MAR 2026 - 18:03h.

Mario Suárez ha publicado un avance de la entrevista en su podcast con Robert Moreno

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Robert Moreno ha hablado en el podcast de Mario Suárez, 'El Camino de Mario'. El entrenador se encuentra ahora sin equipo tras pasar por un equipo ruso, pero a su corta edad, 48 años, ya ha vivido varias experiencias en la élite. Una de ellas fue la de ser seleccionador de la Selección Española el 19 de junio de 2019 para suceder a Luis Enrique, que lo tuvo que dejar por motivos familiares. En ese momento, el técnico catalán era su asistente y tomó el cargo de entrenar a España.

De esta etapa ha hablado y en un avance que ha emitido Mario Suárez en sus redes sociales se le ha podido ver visiblemente emocionado. "Yo me quedé impactado. Digo no, yo no quiero ser el seleccionador. Yo no quiero serlo. Intenté hacer lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Tomé decisiones sobre la marcha, intenté ayudar lo máximo posible. Lo que dije lo mantuve y luego me encontré con un tsunami que me vino encima y para el que no estaba preparado. Me sentí muy solo", comentó al respecto.

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El regreso de Luis Enrique y su fin como seleccionador

Meses después, cuando Robert Moreno consiguió que España se clasificara para la Europa de 2020, Luis Enrique vuelve al cargo el 19 de noviembre de ese 2019. Para él esta etapa también fue algo dolorosa por todo lo que se habló en los medios de comunicación. "Cuando él decide volver y toda la prensa empieza a decir cosas, a decir cosas de ti que... Se me intentó, pues bueno, presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa".

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Otros de los temas que se abordarán en la entrevista será de cuando estuvo entrenando en Rusia en plena guerra. "Cayeron drones y mataron a dos personas en Sochi, al lado del hotel donde estábamos durmiendo. Para mí no es un fracaso ir a Rusia, para mí el fracaso es no entrenar. Y fíjate he estado varias veces a punto de dejar de ser entrenador".