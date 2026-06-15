Marc Cucurella deja relamiéndose al madridismo con dos jugadas espectaculares en el debut de España

Fran Duarte Madrid, 15 JUN 2026 - 19:36h.

Marc Cucurella ha sido uno de los mejores jugadores del España - Cabo Verde demostrando que no le ha afectado negativamente su fichaje por el Real Madrid

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Marc Cucurella ya es jugador del Real Madrid. El conjunto blanco ha hecho oficial su fichaje horas antes del debut de España en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Un movimiento de un gran valor deportivo para el equipo entrenado ahora por José Mourinho por la calidad que puede aportar a la defensa del Real Madrid y, sobre todo, por evitar que acabe jugando en el Atlético de Madrid o FC Barcelona, dos equipos que también le han pretendido en las últimas semanas.

Pero también ha sido un movimiento muy criticado por algunos aficionados de la Selección Española, creyendo que este comunicado sobre su fichaje oficial por el Real Madrid podría desestabilizar a La Roja en el día de su debut y también desconcentrar al jugador en su primer partido en un Mundial.

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Al final ha sido todo lo contrario, Cucurella ha sido uno de los mejores jugadores de España, sobre todo en la primera parte, y ha dejado varias acciones en ataque que no se han convertido en gol de milagro. Una pequeña muestra de la capacidad ofensiva que también puede aportar Cucurella y con la que ya se relamen los aficionados del Real Madrid que ahora verán los partidos de España en este Mundial fijándose mucho en las acciones en las que participe el lateral izquierdo que acaban de fichar. En ambas acciones, que puedes ver a continuación, Marc demuestra la superioridad que tiene para adelantarse a los defensores rivales para convertirse en un atacante más. La primera al borde del descuento y que se ha convertido en la acción más clara del partido que hubiese sido gol si no llega a ser por el paradón de Vozinha. En la segunda ocasión, Cucurella ha provocado una doble ocasión que esta vez impidió el larguero para mandar el partido en empate al segundo tiempo.