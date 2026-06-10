El once titular y la convocatoria de España para el Mundial si De la Fuente sólo pudiera elegir jugadores de LALIGA HYPERMOTION
El Racing o el Almería están muy presentes entre los 26 elegidos
Cuadro y cruces del Mundial 2026 y posibles rivales de España hasta la final
Con la disputa de los playoff de LALIGA HYPERMOTION en ebullición y con el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá a punto de empezar, en Movistar + han mezclado ambas competiciones y han creado tanto el que podría ser el once titular de España en la cita mundialista así como la convocatoria de Luis de la Fuente si sólo pudiera citar a futbolistas que militan en Segunda División. Ojo porque no está nada mal y hay jugadores de mucha calidad y goleadores bastante interesantes.
¿Cuál sería el once titular?
En la portería no hay muchas dudas: Alfonso Herrero. Es titularísimo y clave en el Málaga CF, donde los chicos de Funes están siendo unas de las revelaciones de la temporada y siguen luchando con el ascenso a Primera.
La línea defensiva estaría formada por Guille Rosas (Sporting de Gijón) en el lateral derecho y Álex Muñoz (Almería) en el lateral izquierdo. La pareja de centrales estaría formada por Mika Mármol (Las Palmas) y Javi Castro (Racing de Santander).
La medular es para futbolistas de los dos equipos que ya han logrado el ascenso a LALIGA EA SPORTS: Peio Canales (Racing), Iñigo Vicente (Racing) y Mario Soriano (Deportivo). Mientras que la delantera está formado por dos de los máximos artilleros de la categoría como son Sergio Arribas (Almería) y Andrés Martín (Racing), acompañados de un futbolista de muchos kilates como es Yeremay Hernández (Deportivo).
Y en el banquillo estarían...
Álvaro Ferllo (Deportivo) Jonmi Magunagoitia (Eibar), Adrià Altimira (Deportivo), Jorge Salinas (Racing), Diego Murillo (Málaga), Pru Nolaskoain ( Eibar), David Larrubia (Málaga), Álex Calatrava (Castellón), Kirian Rodríguez (Las Palmas), David González (Burgos), César Gelabert (Sporting), Chupe (Málaga), Asier Villalibre (Racing), Adrián Embarba (Almería) y Carlos Fernández (Mirandés).