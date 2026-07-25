Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 16:27h.

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Era la señal que todo el mundo esperaba para corroborar que todas las mejoras de Aston Martin son un avance real. Tras las tres sesiones de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría, llegaba el momento de la verdad: la clasificación. El objetivo de la escudería británica con Fernando Alonso, seguramente, era solo la de seguir haciendo kilómetros para confirmar que la evolución del AMR26 es buena. Durante los entrenamientos así lo parecía, ya que la distancia respecto a otros Grandes Premios era mucho menor. Pero faltaba un último detalle, el que podía determinar si la dirección escogida por Adrian Newey era la correcta o no. Y tanto que lo es.

Teniendo en cuenta cómo está siendo este 2026 para Aston Martin en general y para Alonso en particular, ver al asturiano pasar el primer corte y hacer acto de presencia en la Q2 es una grandísima noticia. Es verdad que la situación sigue siendo muy dramática y que aplaudir este hecho no significa mucho; pero la cruda realidad es que el paso adelante es increíble. Tanto es así que nada más pasar por línea de meta y verse por encima del corte, Alonso no ha dudado en lanzar un mensaje de optimismo por radio: "Buen trabajo. Quizás llegue algo más en el siguiente set. ¡Vamos!".

De menos a más y mejor clasificación del año

Pese a que Fernando Alonso no ha podido pasar de la Q2 (algo que claramente era muy difícil), la noticia más positiva para Aston Martin es que las mejoras funcionan y los tiempos de Alonso han ido mejorando durante todo el fin de semana. Se trata de unas sensaciones que han ido de menos a más, en continua evolución. Algo que, como mínimo, le hace estar por delante de Lance Stroll, de los Williams, los Cadillac y del Haas de Oliver Bearman.

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Y es que en esa Q2 también se vieron cosas positivas. La que más, ver cómo Alonso era capaz de marcar un 1:19 y quedarse, así, a tan solo 2'3 segundos del tiempo más rápido marcado por Lando Norris. Además, el asturiano terminó muy cerca del Haas de Esteban Ocon, luchó con los Alpine y con el Audi de Gabriel Bortoleto. Alonso, en la carrera del domingo en Hungría, partirá desde la decimosexta posición. Es, sin lugar a dudas, la mejor clasificación de la temporada tanto para Fernando como para Aston Martin. Paso adelante.