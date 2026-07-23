Alberto Cercós García 23 JUL 2026 - 15:21h.

Fernando Alonso espera que en Hungría haya un paso adelante por parte de Aston Martin

Fernando Alonso aclara que su renovación no depende de Aston Martin y sí de la reglamentación

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Aston Martin afronta el Gran Premio de Hungría con la esperanza de que, por fin, llegue el punto de inflexión de una temporada muy por debajo de las expectativas. La escudería de Silverstone ha sufrido durante todo el año para encontrar rendimiento en un AMR26 incapaz de acercarse a los equipos de cabeza, mientras las primeras sensaciones del ambicioso proyecto liderado por Adrian Newey tampoco han dado los frutos esperados. A ello se han sumado las dudas generadas por Honda, cuyo desarrollo de la nueva unidad de potencia todavía no ha alcanzado el nivel esperado. Sin embargo, el equipo estrenará un importante paquete de mejoras en el Hungaroring, un circuito donde la potencia del motor tiene menos influencia, y confía en que sea el inicio de la recuperación.

Fernando Alonso dejó claro en la rueda de prensa oficial que mantiene intacta su confianza en el proyecto, especialmente en el trabajo de Newey. "Tengo cero dudas de que Adrian Newey nos dará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano", aseguró el asturiano, convencido de que el prestigioso ingeniero acabará marcando diferencias. "Me gustaría que este paquete fuese el primer paso", añadía recordando que las novedades introducidas este fin de semana son solo el comienzo de un plan de desarrollo mucho más amplio.

Fernando Alonso, optimista con las mejoras

El bicampeón del mundo también defendió el trabajo de Honda pese a las críticas recibidas durante los últimos meses. "Sobre el motor tampoco tengo dudas, es cuestión de tiempo que Honda solucione los problemas", afirmó. Alonso insistió en que el ambiente dentro del equipo sigue siendo positivo y destacó la implicación de toda la fábrica. "Soy optimista, estoy orgulloso del equipo desde los test de Bahréin", explicó convencido de que la dirección tomada es la correcta a pesar de los discretos resultados.

El español considera que Hungría puede ofrecer una imagen mucho más real del potencial del AMR26. "Esperamos ir bien en Hungaroring, ya que la potencia no es importante. Si hubiésemos metido las mejoras en Spa habríamos acabado igual", señaló. Además, recordó que "este es el primer paso de estas mejoras, pero quedan más" y resumió el principal objetivo del equipo: "Tenemos que desbloquear nuestro rendimiento en el coche".