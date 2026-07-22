El optimismo de Aston Martin con las mejoras se hace realidad: Fernando Alonso podrá contar con ellas

Alberto Cercós García 22 JUL 2026 - 14:06h.

Con el GP de Hungría marcado en rojo para Aston Martin, las mejoras ya están y ambos pilotos las tendrán

Aston Martin rebaja las expectativas con las mejoras y Fernando Alonso podría ni verlas: "Debemos tener cuidado"

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Aston Martin llega al Gran Premio de Hungría con la esperanza de cambiar el rumbo de una temporada 2026 que, hasta ahora, ha estado muy lejos de las expectativas. La escudería británica, en su primer año de asociación con Honda, ha sufrido un inicio de campeonato muy complicado, instalada de forma habitual en la parte trasera de la parrilla y sin encontrar una solución a los problemas de rendimiento del AMR26. Después de meses de dificultades, las esperadas mejoras aerodinámicas y mecánicas representan la primera gran oportunidad para iniciar la remontada y recuperar la confianza de un proyecto que necesita resultados cuanto antes.

Durante los últimos días existía la incertidumbre sobre si el nuevo paquete de evolución estaría disponible para ambos monoplazas o únicamente para Fernando Alonso. Sin embargo, según ha informado el periodista Jorge Peiró, Aston Martin finalmente ha conseguido llevar suficientes piezas para que tanto el asturiano como Lance Stroll dispongan de las mejoras desde el inicio del fin de semana en Hungaroring. Una noticia muy positiva para el equipo, ya que permitirá comparar datos en igualdad de condiciones y acelerar la evaluación de unas novedades en las que la fábrica lleva trabajando desde hace meses.

Optimismo en Aston Martin, pero con mucha cautela

El ambiente dentro de Aston Martin transmite un optimismo contenido. Pedro de la Rosa ha insistido en varias ocasiones en que el equipo confía en el potencial del nuevo paquete, mientras que Mike Krack también ha apuntado que Hungría puede marcar un punto de inflexión para afrontar con mejores perspectivas la segunda mitad del campeonato. No obstante, desde la escudería mantienen un discurso prudente, conscientes de que las simulaciones y el trabajo en el túnel de viento deben confirmarse en la pista antes de lanzar las campanas al vuelo.

Estas mejoras adquieren una relevancia especial para el futuro de Fernando Alonso. El rendimiento del AMR26 durante las próximas carreras puede ser determinante para consolidar la confianza del bicampeón del mundo en el proyecto y facilitar una futura renovación. Aston Martin necesita demostrar que, pese a un 2026 muy decepcionante hasta la fecha, sigue siendo capaz de reaccionar y construir un monoplaza competitivo. Hungría aparece así como el escenario ideal para comprobar si el esperado punto de inflexión empieza, por fin, a hacerse realidad.