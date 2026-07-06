Redacción ElDesmarque Madrid, 06 JUL 2026 - 12:14h.

El responsable de pista de Aston Martin aseguró que las actualizaciones de Hungría y Zandvoort no serán las últimas

Así fue la reunión entre Adrian Newey, Fernando Alonso y Lance Stroll para recuperar la confianza en Aston Martin

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Aston Martin continúa trabajando a contrarreloj para cambiar el rumbo de una temporada en la que Fernando Alonso y Lance Stroll han estado al fondo de la parrilla en prácticamente todas las carreras. Tras un complicado Gran Premio de Gran Bretaña, la escudería británica mantiene la confianza en el plan diseñado para la segunda mitad del campeonato, con un importante paquete de mejoras previsto para Hungría y una evolución de la unidad de potencia Honda que llegará en Zandvoort.

El propio Adrian Newey ya había rebajado las expectativas antes del fin de semana al asegurar que el objetivo inicial de esas novedades será permitir al equipo luchar, al menos, por acceder a la Q2 y aspirar a sumar puntos. Desde el equipo no descartan que el desarrollo del AMR26 continúe más allá de esas dos grandes actualizaciones y así lo explicó Mike Krack, responsable de pista de Aston Martin, en unas declaraciones recogidas por Fabio Marchi de Mundo Deportivo.

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Mike Krack asegura que habrá más mejoras aparte de las de Hungría y Zandvoort

El luxemburgués ha confirmado que el equipo mantiene su hoja de ruta, pero no ha cerrado la puerta a introducir nuevas piezas una vez lleguen las previstas para Hungría y el nuevo motor de Honda en Países Bajos. “Habrá un gran paquete de mejoras en Hungría y una evolución del motor en los Países Bajos. Después veremos qué más es posible hacer. Hay mucho debate sobre el límite presupuestario, así que tendremos que valorar qué podemos permitirnos. Pero estoy bastante seguro de que el desarrollo no ha terminado”, afirmó.

Krack explicó que cualquier decisión depende del conocido 'cost cap' y realizó una comparación con el presupuesto de una compra cotidiana. “Imagina que vas al supermercado con 100 euros en el bolsillo. Solo puedes gastar esos 100 euros. En Fórmula 1 ocurre lo mismo. Si ya has gastado tus 100 euros, no puedes gastar más. Por eso tienes que decidir cuidadosamente cuándo introducir cada elemento”, señaló.

El responsable de pista de Aston Martin también quiso desmontar la idea de que un equipo pueda fabricar mejoras de una semana para otra en función de los resultados. “Si llevas una mejora nueva cada semana, eso debe planificarse con muchísimo tiempo de antelación. No puedes decir: ‘Fuimos mal en Austria, así que la semana siguiente llevaremos una mejora a Silverstone’. Todo responde a un plan elaborado durante mucho tiempo”, explicó.

Las palabras de Mike Krack invitan a un optimismo moderado dentro de Aston Martin y aunque el equipo es consciente de que las próximas carreras hasta Hungría seguirán siendo duras, el mensaje es claro: el desarrollo del AMR26 está lejos de su fin.