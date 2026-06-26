Alberto Cercós García 26 JUN 2026 - 19:20h.

Carlos Sainz sigue sin decir de manera contundente dónde correrá en 2027

Fernando Alonso insiste en que su futuro pasa por Aston Martin y ya sabe cuándo tomará una decisión

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A falta de que el mercado de pilotos empiece a agitarse de cara a 2027 -si es que lo hace-, Carlos Sainz ha optado por aplazar cualquier decisión sobre su futuro en la Fórmula 1. El madrileño, cuyo contrato con Williams concluye al término de la presente temporada, ha dejado claro que no tomará una decisión inmediata y que será durante el parón estival cuando estudie cuál es el mejor camino para continuar su carrera. "Durante las vacaciones será momento de reflexionar y analizar las opciones", explicó el piloto español en AS.

Pese a que su nombre sigue apareciendo en distintas especulaciones del paddock, Sainz quiso reafirmar públicamente su compromiso con Williams. El español aseguró que el equipo británico conoce perfectamente cuáles son sus prioridades y reiteró que su intención pasa por seguir formando parte del proyecto. "Williams ya sabe cuáles son mis intenciones y prioridades: continuar aquí, en este proyecto. Creo en el proyecto a largo plazo", afirmó. Además, explicó que ahora mismo toda su atención está centrada en ayudar a la escudería a recuperar competitividad, motivo por el que incluso ha pedido a su equipo de representación que posponga cualquier conversación relacionada con su futuro hasta después del verano.

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Con las ideas claras, pero prefiere esperar

Ese compromiso también se refleja en el trabajo que está realizando dentro de la estructura de Grove. Sainz desveló que ya participa activamente en el desarrollo del monoplaza de la próxima temporada mediante sesiones de simulador, con el objetivo de identificar qué soluciones pueden ofrecer un mayor rendimiento. "Le estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo, y por eso no tengo tiempo para mirar demasiado a otros sitios", señaló el piloto madrileño, convencido de que puede influir de manera decisiva en la evolución del equipo. Su deseo, insistió, es construir un proyecto sólido a largo plazo, aunque reconoce que antes necesita comprobar si los avances técnicos previstos para la segunda mitad del año confirman el potencial de Williams.

Mientras tanto, Sainz mantiene los pies en el suelo respecto al rendimiento inmediato del equipo. El español reconoció que las mejoras importantes no llegarán hasta el último tercio de la temporada y que, hasta entonces, el objetivo será mantenerse cerca de la zona de puntos con pequeñas evoluciones. "Hasta el último tercio de temporada no esperamos dar pasos de gigante", admitió. Eso sí, confía en que el trabajo realizado termine dando sus frutos. Esa evolución será uno de los factores que pesarán en su decisión para 2027, una elección que, según ha dejado claro, no llegará antes del verano y que marcará el siguiente capítulo de su trayectoria en la Fórmula 1.