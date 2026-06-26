Alberto Cercós García 26 JUN 2026 - 18:15h.

Marc Márquez termina sexto en la primera jornada de Assen y ya tiene claro su objetivo para lo que resta de fin de semana

La reacción de Marc Márquez cuando le dijeron que Pedro Acosta era el elegido: "Aplaudió la decisión"

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Marc Márquez ha tenido una jornada complicada en todos los sentidos. El piloto de Ducati, que recientemente renovó su compromiso con la fábrica italiana hasta 2028, no ha empezado del todo bien el Gran Premio de los Países Bajos en Assen. Tras una primera sesión de entrenamientos libres donde el español solo pudo terminar en décima posición, durante la tarde sus prestaciones mejoraron considerablemente. Lo más importantes que es Márquez tiene su billete para la Q2 de mañana, pero verle luchar por la 'pole' se antoja algo complicado. Y no es una simple suposición, él mismo reconoce que su objetivo para este fin de semana está lejos del podio: "Sexto o séptimo. Las Aprilia,Di Giannantonio, Bagnaia y Acosta; a ver si puedo ganar a alguno de esos tres".

"Para mi Assen es una de las pistas seguras, pero de las más peligrosas. Si te caes vas a una alta velocidad, las piedras... ya lo probé el año pasado: son grandes, duras y duelen. Es una de las pistas donde tienes que tener especial atención. Y nada nuevo. Ya me costaba, y este año me cuesta más. Hemos cumplido el objetivo que era estar en el top10 y mañana intentar hacer una buena qualy", resume el piloto español a los medios desplazados al trazado neerlandés. "El calor la hace más crítica la pista. Es verdad que si hace mucho frío es más difícil entender dónde está el límite. El calor te da esa confianza, pero hay menos grip", añade sobre las condiciones de la pisa.

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Preocupación por las caídas; los dos Márquez, al suelo

El propio Márquez habla de las caídas y del peligro añadido que existe caerse en Assen. Él mismo, pese a que ha sido leve, ya lo ha probado. Así como su hermano. Álex Márquez ha encendido todas las alarmas con un fortísimo golpe durante la Practice. El mayor de los hermanos ha tranquilizado a todos hablando sobre el estado del piloto del Gresini Racing. "Me lo he encontrado e iba con la scooter. O sea que abrasiones y eso, pero estaba bien", cuenta el #93.

Por último, y preguntado por el cambio en las salidas desde ya con el holeshot, Márquez es directo: no le gusta. "Tal como está regulado el trasero, porque al final si te dejan usarlo lo usas, es mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero lo puedes controlar, el trasero, si tú puedes pilotar con el trasero, puedes salir, no hay ningún sensor que te lo marque", reconoce.