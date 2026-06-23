Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUN 2026 - 09:57h.

El piloto de Cervera amplía su vínculo con la fábrica italiana hasta 2028 y seguirá liderando el proyecto de Borgo Panigale en MotoGP

Marc Márquez saca los pasos prohibidos con mensaje a toda la parrilla de MotoGP: "Que no estaba muerto"

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Marc Márquez seguirá vestido de rojo. Ducati ha hecho oficial este martes la renovación del piloto español por dos temporadas más, asegurando así la continuidad del ocho veces campeón del mundo de MotoGP hasta finales de 2028. De esta manera, el de Cervera permanecerá ligado al equipo oficial de Borgo Panigale al menos hasta los 35 años, consolidándose como la gran referencia deportiva del fabricante italiano en la categoría reina.

La noticia, esperada desde hace semanas dentro del paddock, supone uno de los movimientos más importantes de cara al futuro de MotoGP. Ducati blinda a uno de los pilotos más determinantes de la parrilla y garantiza la continuidad de un proyecto que ha encontrado en Márquez el liderazgo deportivo que buscaba para mantener su dominio en el campeonato. La renovación llega después de una trayectoria ascendente desde su desembarco en el universo Ducati. Tras poner fin a once temporadas en Honda al término de 2023, Márquez apostó por el equipo Gresini en 2024 para recuperar sensaciones y volver a pelear por las victorias. Su rendimiento convenció rápidamente a la marca italiana, que le abrió las puertas del equipo oficial para la campaña 2025, donde fue campeón y la de 2026, donde está peleando por el título.

Marc Márquez seguirá con Ducati hasta 2028

Ducati da un golpe sobre la mesa y despeja cualquier duda sobre el futuro de su proyecto deportivo. La fábrica italiana considera a Márquez una pieza fundamental tanto por su rendimiento en pista como por su capacidad para liderar el desarrollo de la moto. Ahora, la atención se centra en el anuncio del que será su compañero de garaje a partir de la próxima temporada. Todo apunta a que Pecco Bagnaia se marchará a Aprillia y que Pedro Acosta, procedente de KTM, será el fichaje. Un movimiento que lleva tiempo cocinándose y que podría hacerse oficial en los próximos días. Ducati reuniría en el mismo box a dos de los grandes referentes del presente y del futuro de MotoGP.