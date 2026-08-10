Rodri Hernández desconecta en Ibiza mientras el Barça ya tiene la segunda propuesta para su fichaje

Celia Pérez 10 AGO 2026 - 19:44h.

El club culé espera cerrar su llegada esta semana

El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran Torres: la cifra que frena el acuerdo

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Rodri Hernández acapara todos los focos en las últimas semanas. El internacional español está a un año de acabar su contrato con el Manchester City y parece que su futuro más cercano se encuentra en la Ciudad Condal. El club culé ha conseguido desbancar al Real Madrid en la carrera por hacerse con él, pero aún le queda por delante llegar a un acuerdo con el Manchester City, que de momento no lo está poniendo nada fácil.

De hecho, el cuadro citizen ya rechazó la primera oferta presentada por el Barça para tratar de conseguir su fichaje mientras que el futbolista sigue desconectado estos días tras haber conquistado el Mundial. Sin saber aún dónde arrancará tras sus vacaciones, Rodri pasa estos días en Ibiza junto a sus allegados. Ahí ha sido precisamente captado en la última fiesta Bresh de Amnesia. El futbolista aparece sonriente y rejalado mientras que su futuro aún está en el aire.

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Mientras tanto, tal y como cuenta David Ibañez en ElDesmarque, el Barça ya prepara la segunda oferta para tratar de convencer al Manchester City. La idea es presentar una propuesta unos 50 ó 55 millones, más 10 ó 15 en variables. Desde el entorno culé "transmiten optimismo" y esperan cerrar la llegada del internacional esta semana.

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Lo que está claro es que en la Ciudad Condal no quieren demorar más el fichaje de Rodri y quieren cerrarlo lo antes posible. De momento, parece que las negociaciones siguen su curso y todo hace indicar que se llegará a un acuerdo. Rodri se encuentra en estos momentos en rehabilitación tras pasar por el quirófano hace unos días por una lesión de espalda. El centrocampista, que ha pasado muchos problemas físicos los dos últimos años por la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024, no tiene fecha de regreso estimada, por lo que es probable que se pierda el comienzo de liga.

Para prepararse para la posible salida de Rodri, el City ha fichado a Elliott Anderson por 116 millones, además de haber reafirmado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y exploraron la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi.