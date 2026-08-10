El equipo de José Mourinho, sin fichas disponibles del primer equipo

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El Real Madrid ha anunciado este lunes los nuevos dorsales para la temporada 2026/2027. Dorsales que todavía sufrirán algunas variaciones, ya que el mercado de fichajes está abierto y se esperan varias operaciones en la casa blanca, además de las llegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva o Yan Diomande, entre otros.

Entre los nuevos fichajes, Diomande lucirá un dorsal poco habitual para una estrella como es el '25', mientras que Carlos Espí llevará el '19', Cucurella el '17', Bernardo Silva el '20', Konaté el '16' y Dumfries el '24'.

Además, también llama la atención que Raúl Asencio ha cambiado de dorsal. Durante el pasado curso llevaba el '17', mientras que ahora ha heredado el '2' de Dani Carvajal, si bien es cierto que el central está en la rampa de salida y es uno de lo futbolistas que aún podrían cambiar de aires.

En esa relación de dorsales aparecen 26 jugadores, entre los que se incluye Thiago Pitarch con el número '27', lo que invita a pensar que el canterano estará a las órdenes de José Mourinho, pero aún con ficha del filial.

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Este anuncio de nuevos dorsales deja, además, una clara conclusión: habrá salidas. Como mínimo, una. Se fue Gonzalo y está en la rampa de salida el mencionado Asencio, pero también jugadores como Endrick. Mientras no se produzca ninguna salida, no habrá más llegadas, ya que no hay fichas disponibles del primer equipo.

Nuevos dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/2027

1. Thibaut Courtois.

2. Raúl Asencio.

3. Éder Militao.

4. Dean Huijsen.

5. Jude Bellingham.

6. Eduardo Camavinga.

7. Vinícius.

8. Fede Valverde.

9. Endrick Felipe.

10. Kylian Mbappé.

11. Rodrygo Goes.

12. Trent Alexander-Arnold.

13. Andriy Lunin.

14. Aurélien Tchouaméni.

15. Arda Güler.

16. Ibrahima Konaté.

17. Marc Cucurella.

18. Álvaro Carreras.

19. Carlos Espí.

20. Bernardo Silva.

21. Brahim Díaz.

22. Antonio Rüdiger.

23. Ferland Mendy.

24. Denzel Dumfries.

25. Yan Diomande.

27. Thiago Pitarch.