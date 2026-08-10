Redacción ElDesmarque Madrid, 10 AGO 2026 - 09:50h.

El delantero francés no es el primer crack mundial que abandona Nike en los últimos años

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Kylian Mbappé podría estar a punto de protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado de patrocinadores deportivos. El delantero del Real Madrid habría puesto fin a su relación con Nike después de más de una década ligado a la firma estadounidense y tendría prácticamente encaminado un acuerdo con una marca mucho menos habitual entre las grandes estrellas del fútbol. El cambio, además, podría ir acompañado de una importante participación del francés en la compañía.

Kylian Mbappé abandona la marca que le ha acompañado durante toda su carrera

Según la información del periodista especializado en la Ligue 1 Thibaud Vézirian, Mbappé dejó de estar vinculado a Nike el pasado 31 de julio. El francés comenzó su relación con la multinacional estadounidense cuando apenas tenía ocho años, por lo que el movimiento supondría el final de una alianza que, prácticamente, ha ocupado la mayoría de su trayectoria.

La sorpresa no está únicamente en la ruptura, sino también en el destino elegido. El periodista apunta a una marca "inesperada" que estaría ultimando un acuerdo con el futbolista y que pretende utilizar su llegada para realizar una entrada de impacto en el mercado del fútbol. "Todo está yendo muy rápido para que una marca 'inesperada' se convierta en el proveedor de equipación de Kylian Mbappé. Se está ultimando el acuerdo... Es un gran cambio. Una estrella del fútbol estará involucrada para que la marca pueda hacer una entrada triunfal en el mundo del fútbol con unas botas de alta gama", explicó Vézirian.

Un contrato que puede cambiar el mercado

La clave económica de la operación estaría en la posibilidad de que Mbappé no sea únicamente patrocinado por la firma, sino que también obtenga una participación en la empresa. "Kylian Mbappé sin duda se beneficiará de su propia marca y de una participación en la empresa", añadió el periodista. Este movimiento llega en un momento en el que las grandes estrellas buscan, cada vez más, controlar gran parte del negocio que generan alrededor de su imagen. Mbappé, uno de los principales referentes comerciales del fútbol mundial, podría seguir así un camino diferente al de otros jugadores que están ligados a gigantes como Nike, Adidas o Puma.