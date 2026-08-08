La afición del Real Madrid, molesta por ver que Rodri ha elegido al Barça: "Me duele"

Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 15:44h.

Con Rodri dirección Barcelona, la afición del Real Madrid da su opinión al respecto

La confesión que explica el 'no' de Rodri Hernández a la propuesta "irrechazable" del Real Madrid

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El Real Madrid parece haber perdido terreno en la carrera por el fichaje de Rodrigo Hernández, una operación que en las últimas horas se habría acercado más al Barcelona. El posible desembarco del centrocampista en el Camp Nou supone un revés para el conjunto blanco, que también habría estado valorando su incorporación. En el entorno madridista se sigue con atención el futuro de Rodri, mientras crece la sensación de que el Barça podría tomar ventaja en una operación que supondría un importante movimiento en el mercado.

Las cámaras de ElDesmarque han sido testigo de las opiniones de algunos aficionados del Madrid al respecto. En el vídeo superior lo puedes ver.