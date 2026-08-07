Juan Pérez 07 AGO 2026 - 08:35h.

El exfutbolista le deja la presión de la operación fallida a Florentino

El Barcelona va en serio a por Rodri y se entromete en la pausada negociación del Real Madrid

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El giro en las negociaciones por Rodri Hernández hasta la decisión del jugador de fichar por el FC Barcelona después de esperar semanas al Real Madrid deja atónitos a exjugadores de élite como Fernando Morientes. El que fuera delantero del conjunto blanco durante años expresa por qué no entiende qué ha pasado con su negociación cuando era el perfil perfecto, y señala indirectamente a Florentino.

Los comentarios de la afición blanca a la publicación oficial del fichaje de Yan Diomande en redes sociales repiten una y otra vez el mismo mensaje: "fichen a Rodri". En esa escala de poder donde el seguidor pide y pide sin más que un silencio atónito, muchos no entienden por qué se ha atascado la situación, y el primero en levantar la voz es alguien con el suficiente peso y conocimiento como Morientes.

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Morientes afirma que todo lo que ha pasado con Rodri le "parece una broma pesada, tomarnos un poco por tonto a los que sabemos cómo funciona esto. Está claro que el Real Madrid no ha querido a Rodri, el Madrid no se duerme en este tipo de situaciones, se puede dormir por un lateral derecho de 14 o 15 años, pero no aquí.. No ha puesto toda la carne en el asador".

Y desde su punto de visto lo peor es que el mensaje que sale del club es "pasarle la patata a Rodri y que quería fichar por el Barça, eso es muy antiguo, es una broma de mal gusto para los que sabemos de fútbol y para los que vemos los acontecimientos que han ido ocurriendo. Nos tenemos que retrotraer a que Rodri y Haaland se habían postulado como jugadores del otro candidato. Traerlos era como darle la razón a la otra parte, que son necesidad absoluta deportiva", confiesa.

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De hecho el que fuera delantero de Real Madrid, Mónaco y Valencia entre otros señala a la presidencia: "Era un fichaje muy filosofía Florentino, este tipo de jugadores siempre le ha encantado y nunca se les ha escapado. Vino Figo, Zidane, Ronaldo, Owen...A mí que nadie me venga a decir que Rodri quería jugar en el Barça, porque hace poco tenía un acuerdo con Riquelme. Y Rodri, que tampoco es tonto, habrá dicho que si ve lo que está viendo y etá el Barça detrás, me voy allí porque es un equipazo, puedo ganar títulos y seguir con un vínculo con la liga española en un equipo campeón", aclara.

De hecho él mismo cuenta la historia del fichaje de Ronaldo para dar contexto de cómo actúa Florentino en estos casos: Cuando el Real Madrid ficha a Ronaldo del Barcelona, Morientes iba a entrar en la operación pero dio marcha atrás a pesar de que tenía la presión encima de entrar en las negociaciones. "Yo estuve involucrado en el traspaso de Ronaldo. El contrato llegó por fax, pero no estaba apalabrado y yo no lo firmé, y alguien allí dijo que si yo no me iba, Ronaldo no vendría. Y yo le dije que iba a venir sí o sí, aunque ni tengan los 25-30 millones de mi traspaso y yo me quede con el número 9. Y vaya si vino", cierra. Una reflexión para entender por qué el Real Madrid es el que ha dado un paso atrás hasta cambiar la dinámica del traspaso.