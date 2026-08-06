Vinicius lo deja claro: los motivos y las personas que le han hecho renovar con el Real Madrid

Javi Rayo 06 AGO 2026 - 23:19h.

Vinicius ha emitido varios mensajes a través de sus redes sociales después de hacerse oficial la renovación

Vinicius renueva hasta 2032 con el Real Madrid: años, salario y detalles del contrato

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El Real Madrid y Vinicius han acabado con meses de rumores y especulaciones anunciando la ampliación de su vinculación, al menos, hasta 2032. El futbolista seguirá ligado al club blanco, demostrando que el fichaje de Diomande no es un problema para él. Tras hacerse oficial el anuncio, el internacional con Brasil ha querido dar las gracias a unas personas muy concretas.

Gracias a la afición

Aunque en muchas ocasiones ha estado dividida con respecto al brasileño, no cabe duda que es uno de los futbolistas más queridos del equipo. El madridismo siempre quiso que se pronunciara públicamente cuando más se especulaba, pero fueron pocos los que pidieron abiertamente que abandonara el club. Vinicius sabe de la exigencia de su afición, con la que lleva conviviendo ya 8 años, y sabe que seguirá teniendo que convencerles en cada partido.

Gracias al "Presi" Florentino Pérez

Florentino Pérez fue de los primeros que creyó en que Vinicius se convertiría en un futbolista de la élite mundial. El presidente del Real Madrid nunca pensó en venderle, ha puesto de su parte para llegar al ansiado acuerdo y sólo desea que pueda entenderse dentro del campo con su otro ojito derecho, Kylian Mbappé.

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Gracias a José Mourinho

Mourinho y Vinicius se conocen de hace menos de una semana, sin embargo, el técnico portugués le ha demostrado su confianza desde el primer entrenamiento. The Special One ha hablado estos días con la directiva y el jugador para que lograran acercar posturas.

Gracias a Juni Calafat

El directivo brasileño fue quien lo fichó en 2017, haciendo una apuesta por la que muchos dudaron de él, aunque el tiempo acabó dándole la razón. Siempre abogó porque Vinicius siguiera en el Real Madrid.

Gracias a José Ángel Sánchez

El director general del Real Madrid ha estado metido de lleno en las negociaciones. Siempre apostó por su continuidad aunque no estaba dispuesto a cumplir con todas sus exigencias económicas. Finalmente han llegado a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Gracias a los jugadores

El vestuario del Real Madrid siempre ha cerrado filas con el futbolista brasileño. Se posicionaron de su lado en cada episodio racista y le defendieron públicamente en las épocas de mayores críticas. Son sabedores de que un Real Madrid sin Vinicius es un peor Real Madrid.