Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 08:12h.

Jan Virgili duda del Mallorca y prefiere esperar antes de garantizar su continuidad

Su partidazo ante el PSG, clave para cambiar de destino

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El futuro de Jan Virgili sigue dando que hablar. El futbolista del Mallorca ha pasado por diferentes fases este verano. El descenso de los baleares convertía casi en imposible su continuidad en el club y hasta el Barcelona, club del que salió, sopesó la idea de repescarlo bien para darle una oportunidad o bien para sacarle mayor tajada económica a la operación. Finalmente descartó esa idea y comenzó un ir y venir de pretendientes con un destino final.

Según cuenta Última Hora, Virgili pondrá rumbo a Bélgica para enrolarse en las filas del Brujas. Cuando parecía que todo estaba hecho con el Ajax de Michel Sánchez, la situación dio un giro total tras el partidazo que protagonizó frente al PSG en Son Moix. Fue la despedida de tierras bermellonas y su puesta de largo como nuevo futbolista del club belga.

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La operación, además, será bastante beneficiosa tanto para el Mallorca como para el Barcelona. El Brujas pagará 12 millones de euros por su fichaje, una cifra muy suculenta para ambas entidades por diferentes motivos. Los mallorquines percibirán 7,2 kilos, una cantidad muy suculenta para su proyecto en LALIGA HYPERMOTION. El caso del Barcelona es distinto.

Un buen pellizco para las arcas blaugranas

Pese a los fichajes de renombre que viene realizando el Barcelona, su economía no pasa por el mejor momento. Por ello, cualquier ingreso es bienvenido. En este caso, el cuadro catalán tenía el derecho a recibir el 40% de una futura venta y por ello obtendrá unos 4,8 millones, que se sumarán a los 3,5 que ya pagó el Mallorca la pasada temporada por su incorporación.

La operación por Virgili ha sido beneficiosa y servirá para aliviar algo las arcas del Barça en pleno mercado de fichajes y con varias opciones suculentas en el horizonte.