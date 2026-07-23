Jan Virgili duda del Mallorca y prefiere esperar antes de garantizar su continuidad

Alberto Cercós García 23 JUL 2026 - 11:54h.

La planificación del RCD Mallorca se centra, ahora, en convencer a Jan Virgili para la causa

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La planificación del RCD Mallorca coge un ritmo más que interesante a falta de menos de un mes para que la temporada empiece en Segunda División. Los bermellones ya han visto cómo Leo Román, Pablo Maffeo o Vedat Muriqi han hecho las maletas; lista a la que dentro de muy poco tocará sumar el nombre de Samu Costa. Pero Pablo Ortells también ha logrado amarrar diferentes nombres interesantes para la causa. Son ya cinco los fichajes que se han realizado en Son Moix, el último es el de Álex Sola, y poco quedará para que se anuncie también la llegada de Arnau Tenas. Además, en los despachos del Mallorca se trabaja en convencer a ciertas piezas que podrían ser claves para Luis García. El club ya ha conseguido que gente como Martin Valjent y Pablo Torre confirmen su implicación con el Mallorca; ahora se intenta hacer lo mismo con Jan Virgili.

El extremo catalán no sabe qué hacer. Si bien en el Mallorca estarían encantados en contar con Virgili para la temporada en Segunda División, Jan se muestra con dudas reales sobre qué hacer. Cuenta Última Hora que el jugador con pasado en el FC Barcelona quiere esperar un poco más a ver cómo se desarrolla el mercado. En su mesa hay una propuesta del Mallorca, una mejora del contrato que, de firmarla, supondría dar un salto en todos los sentidos: a nivel económico y, sobre todo, a nivel de compromiso con la entidad. Ese paso, no obstante, es el que Virgili no sabe si dar.

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Con la mirada puesta en la Champions League

Son varios los medios que apuntan a un interés del Como de Cesc Fábregas en Jan Virgili. La realidad es que se trata únicamente de eso, de un simple interés. Pero ese rumor ya provoca que el extremo español tenga dudas sobre qué hacer: si dar su palabra ya al Mallorca de que seguirá, mínimo, una temporada más o si tantear un poco más el mercado por si aparece alguna oportunidad irresistible. Ir al Como sería, para Virgili, un paso importantísimo. Ya no solo por volver a Primera (en este caso, la Seria A), sino por ir a un equipo que jugará la Champions League.

También sigue rondando la opción de que el FC Barcelona se meta en el futuro de Virgili. La llegada de Karim Adeyemi al Camp Nou hace, al menos a priori, que Virgili no sea ya una opción para el Barça. Sin embargo, su entorno no descarta en absoluta que ese regreso pueda darse. Todo, mientras que el Mallorca le insiste para que se quede en Segunda División. Algo que, realmente, le vendría muy bien al jugador. Y es que la pasada campaña, la irregularidad de Virgili privó por completo al Mallorca de mantenerse en la élite.