Pablo Sánchez 15 JUL 2026 - 20:47h.

El Oviedo centra sus miras en una de las piezas más cotizadas del Andorra: el principal obstáculo para su fichaje

Le queda un año de contrato por delante con la Sampdoria

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El Real Oviedo sigue peinando el mercado en busca de refuerzos. Las miras están centradas en estos momentos en el ataque, después del buen número de incorporaciones que ya ha realizado el equipo carbayón. Para apuntalar el ataque suena con fuerza un jugador que rindió a muy buen nivel la temporada anterior en la UD Las Palmas. Se trata de Estanis Pedrola.

Según informa La Nueva España, el Oviedo parece haber tomado la delantera para hacerse con los servicios del atacante propiedad de la Sampdoria. La intención del conjunto carbayón es firmarlo en propiedad, pese a que tiene contrato en vigor con el conjunto italiano de la Serie B hasta 2027.

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Estanis, que puede actuar tanto en punta como en el costado izquierdo, también ha sido tanteado por el cuadro canario e incluso por el Mallorca, equipo dirigido por el que fue su entrenador en Gran Canaria el pasado curso. Entre todas las opciones, la del Oviedo sigue siendo la más avanzada. En la operación entran en juego varios factores y mantiene atento a equipos como el Barcelona.

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El pellizco que ingresaría el Barça

Estanis Pedrola fue propiedad del Barcelona antes de poner rumbo a la Sampdoria. Tras alcanzar el mínimo de partidos establecido fue adquirido en propiedad, aunque el conjunto blaugrana incluyó en el contrato el 50% de una futura venta así como una opción de recompra de siete millones, aunque esta expiró el año anterior.

Por ello, el Barcelona ingresará la mitad de lo que acuerden Oviedo y Sampdoria por el traspaso de Pedrola. El cuadro que preside Jesús Martínez sigue avanzando por su fichaje y trata de cerrar los últimos flecos para incorporarlo a la pretemporada de Julián Calero cuanto antes.